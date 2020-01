L’OM puissance 7 au Vélodrome

Onze matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, et une belle 2e place, avec cinq points d’avance sur Rennes, le 3e : tout va bien pour l’OM en ce moment. Les joueurs d’André Villas-Boas viseront ici une septième victoire de suite au Vélodrome, où ils n’ont plus perdu un point depuis le 20 septembre et n'ont été battus qu'une fois en L1, lors de la 1ère journée. Ce sera donc compliqué pour Angers, rentré dans le rang après un bon début de saison. Les Angevins, battus à l’aller à domicile (0-2), peuvent toujours se rassurer en se disant qu’ils ont accroché l’OM ces deux dernières saisons devant ses supporters (2-2 et 1-1). Mais ici, tous les voyants semblent au vert dans les rangs phocéens, ou presque : Boubacar Kamara, Bouna Sarr et Dimitri Payet seront suspendus pour accumulation de cartons jaunes pour ce match. Kevin Strootman, convaincant lorsqu’on a fait appel à lui dernièrement, et Nemanja Radonjic, qui ne s’arrête plus de marquer depuis quelques semaines, devraient remplacer les deux premiers nommés. Le plus difficile restera de pallier l’absence de Payet, en très grande forme. Mais Villas-Boas a déjà prouvé sa capacité à bricoler avec un effectif pas épargné par les coups durs : la forme et la maîtrise affichées par son équipe depuis plusieurs semaines nous font rester optimistes pour l’OM pour cette rencontre.

Notre pari : Marseille bat Angers @1,67

Nantes enfonce Bordeaux

Les temps sont difficiles pour Bordeaux. Eliminés sans gloire de la Coupe de France par Pau, équipe de National, la semaine passée (3-2), les Girondins ont également perdu leurs quatre derniers matchs de Ligue 1. La chute est rude : les voici 13e avant cette 21e journée, à six points de Nantes, leur adversaire, qui occupe une belle 4e place. Les Canaris ont remporté trois de leurs cinq derniers matchs en championnat, mais restent sur une défaite frustrante à domicile contre Lyon en Coupe de France (3-4). Un match qui a eu le mérite de confirmer leur regain de forme en attaque une semaine après leur premier succès de la saison par deux buts d’écart en L1, à Saint-Etienne (0-2). Les joueurs de Christian Gourcuff ont perdu leurs trois derniers matchs à domicile toutes compétition confondues et se doivent de relever la tête devant leurs supporters s’ils veulent rester dans la course pour l’Europe. Bordeaux reste sur sept matchs sans gagner à l’extérieur et doit faire avec une attaque en berne (deux buts inscrits sur ses quatre derniers matchs de L1), ce qui n’est pas de bonne augure avant de se frotter à la 3e défense de l’élite (18 buts concédés par Nantes). Autant d’éléments qui font clairement pencher la balance en faveur de Nantes à nos yeux.

Notre pari : Nantes bat Bordeaux @1,87

Le PSG et Neymar évitent le piège

Se déplacer à Lille n’est jamais facile et le PSG ne pourra pas dire le contraire. Il y a quelques mois, les joueurs de Thomas Tuchel s’étaient fait corriger par ceux de Christophe Galtier (5-1) lors d’une fin de saison 2019-2020 en roue libre. Cette lourde défaite avait mis fin à une série de sept victoires consécutives du PSG sur la pelouse de Lille, toutes compétitions confondues. S’ils ont remis depuis les points sur les “i” en s’imposant sans forcer à l’aller contre les Dogues (2-0) au Parc des Princes, les Parisiens n’abordent pas ce match dans les meilleures conditions en raison des nombreuses absences. Tuchel pourrait de nouveau aligner ses “quatre fantastiques” (Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi), qui ont reçu un sérieux avertissement il y a quelques semaines devant Monaco (3-3). Les victoires qui ont suivi dans la foulée contre l’ASM (1-4) et Reims (0-3) à l’extérieur, entrecoupées d’un succès plus difficile à Lorient en Coupe de France avec une équipe bis (0-1), ont néanmoins confirmé que ce PSG était bien plus solide et tranchant. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour le LOSC, éliminé en Coupe de la Ligue cette semaine à Lyon (2-2). Avec 26 points pris sur 30 possibles, Lille est la meilleure équipe de L1 à domicile. Mais les limites lilloises ont été clairement affichées cette saison en Ligue des champions, même sur leur pelouse (un nul, deux défaites à domicile), et le PSG n’a rien à envier à Chelsea ou l’Ajax, qui sont repartis du Nord avec la victoire cette saison. Pour l’emporter, Paris pourra compter notamment sur un Neymar en forme : le Brésilien en est déjà à 11 buts en seulement 12 matchs joués en L1 et a marqué au moins une fois par saison contre Lille depuis son arrivée en France. Et comme le Brésilien est resté muet au match aller…

Notre pari : Neymar marque et le PSG gagne @2,10

