Des buts sur la Côte d’Azur

En cas de victoires du PSG en finale en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, les 5e et 6e places seraient qualificatives pour l’Europe. Une bonne nouvelle pour Nice (9e) et Monaco (7e), qui comptent 38 et 40 points, quand Montpellier, l’actuel 6e, en compte aussi 40. Ce derby risque donc d’avoir son importance dans la course à l’Europe. Les deux équipes présentent quelques similitudes, avec un fort potentiel offensif (Ben Yedder, Slimani ou Jovetic d’un côté, Dolberg, Ounas ou Claude-Maurice de l’autre) et une défense loin d’être tous risques.

Sur ses dix derniers matchs de championnat, l’OGCN n’a réussi à conserver ses buts inviolés qu’à trois reprises. Monaco fait encore moins bien, avec au moins un but encaissé sur huit de ses dix derniers matches. Sur la même période, l’ASM a marqué au moins une fois sur chacun de ses dix matchs, et Nice neuf fois sur dix. S’il est difficile de se positionner sur un vainqueur tant les deux équipes sont capables du meilleur comme du pire, on peut néanmoins s’attendre, à notre avis, à un derby avec des buts des deux équipes, comme cela a été lors de trois des quatre dernières confrontation entre Nice et Monaco en L1.

Notre pari : Nice et Monaco marquent @1,52

Les Verts reprennent des couleurs

Et si la qualification pour la finale de la Coupe de France arrachée dans la semaine donnait un nouvel élan à Saint-Etienne en cette fin de saison ? Les Verts en auraient bien besoin, alors qu’ils ne comptent que deux petits points d’avance sur Nîmes, le 18e et barragiste, avant cette 28e journée. Battus lors du derby à Lyon la semaine passée (2-0), ils sont sur une série de six matchs sans victoire en championnat : ils n’ont gagné qu’une fois en L1 en 2020, devant Nîmes, le 25 janvier dernier (2-1). Entre blessures, méforme et choix forts de Claude Puel qui tardent à porter leurs fruits, la situation est critique avant la réception de Bordeaux dimanche. Mais les Stéphanois ont affiché un superbe état d'esprit contre Rennes et auraient mérité mieux contre l'OL la semaine passée.

Quelques retours sont attendus contre Bordeaux et on peut imaginer que des joueurs aussi critiqués que Boudebouz enfileront à leur tour le costume de héros. La bonne nouvelle pour l’ASSE, c’est que les Girondins, qu’ils sont allés battre à l’aller (0-1), ne vont pas beaucoup mieux. Bordeaux n’a gagné qu’un seul de ses six derniers matchs (pour quatre nuls et une défaite) et ne convainc toujours pas dans le jeu. Les Girondins possèdent certes un très bilan à l’extérieur cette saison (cinq victoires notamment), mais nous voulons croire au rebond stéphanois pour ce match.

Notre pari : Saint-Etienne bat Bordeaux @2,25

Lille calme l’OL

Lille est juste devant au classement, mais compte tout de même six points d’avance sur l’OL avant cette 28e journée. Autant dire qu’un succès compliquerait sérieusement la tâche pour les Gones en vue de la lutte pour le podium en cette fin de saison. Après trois succès de suite, dont deux importants contre la Juventus Turin (1-0) et Saint-Etienne (2-0), les joueurs de Rudi Garcia sont tombés de haut devant le PSG cette semaine en demi-finale de la Coupe de France (1-5). Une claque qui pourrait avoir laisser des traces dans les esprits, alors que l’enchaînement des matchs pourrait commencer à se faire ressentir côté lyonnais et va contraindre Garcia à faire tourner : si important depuis son arrivée, Guimaraes devrait ainsi souffler un peu pour ce déplacement.

De quoi donner de l’optimisme à Lille, qui était passé à côté de son dernier choc à domicile, contre l’OM (1-2), il y a quelques semaines. Les Dogues sont toutefois très solides à Pierre-Mauroy cette saison, avec 24 points pris sur 32 possibles : seuls le PSG et donc Marseille sont venus s’imposer dans le Nord. Lille, vainqueur à l’aller (0-1), est sur une très bonne dynamique, avec cinq victoires sur ses six derniers matchs en L1 et a retrouvé une certaine assise défensive (3 buts encaissés durant cette période), tout en se montrant plus incisif devant avec le passage en 4-4-2. Autant d’éléments qui font pencher la balance en faveur des Lillois pour ce match à nos yeux.

Notre pari : Lille bat Lyon @2,15

