City met les choses au clair

Alors que Liverpool, toujours invaincu après 17 journées, fonce vers le titre en Premier League, Manchester City s’est trouvé un concurrent inattendu pour la 2e place avec Leicester. Avant cette 18e journée et ce déplacement à l’Etihad Stadium, les Foxes comptent quatre points d’avance sur les Skyblues au classement. C’est dire l’importance de ce match pour les deux équipes. City se doit de frapper fort après s’être incliné face à Liverpool (3-1) et surtout contre Manchester United lors de son dernier match à domicile (1-2).

La démonstration contre une équipe d’Arsenal à la dérive la semaine passée (1-4) a confirmé la bonne forme du moment de Kevin De Bruyne, qui pourra compter sur les retours attendus de David Silva et Sergio Agüero dans le secteur offensif pour ce choc. Deux joueurs qui ne seront pas de trop pour tenter de faire vaciller Leicester, qui a remporté onze de ses douze derniers matchs de PL, ne s’inclinant que contre Liverpool le 5 octobre dernier (2-1). Emmenés par un Jamie Vardy en pleine bourre (16 buts en 17 matchs), les joueurs de Brendan Rodgers ne sont restés muets qu’à deux reprises en 21 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues.

City, qui a marqué au moins une fois lors de 28 de ses 29 matchs disputés à la maison cette année (toutes compétitions confondues), part néanmoins favori à nos yeux contre une équipe qu’il a battue ces trois dernières saisons sur sa pelouse. Mais Leicester pourrait donner quelques sueurs froides aux fans des Citizens et ce ne serait pas étonnant de voir des buts des deux côtés.

Notre pari : Manchester City bat Leicester et les deux équipes marquent @2,15

Lyon n'avance pas

Quel visage va afficher Lyon à Reims ? C’est la grande interrogation. Une semaine après avoir perdu jusqu’à la fin de saison sur blessure son capitaine et leader technique Memphis Depay, en plus de Jeff Reine-Adélaïde, l’OL passe un sérieux test sur la pelouse d’une équipe qui le devance de deux points et deux places au classement. La victoire en Coupe de la Ligue contre Toulouse (4-1), une équipe encore plus mal en point en ce moment que Lyon, a envoyé des signaux positifs.

Mais c’est sur ce match que Rudi Garcia et ses joueurs seront jugés. Les choix de l’entraîneur lyonnais seront d’ailleurs scrutés, tout comme la capacité d’un Moussa Dembélé ou d’un Bertrand Traoré à enfin élever leur niveau de jeu. Victorieux de leurs deux derniers matchs à l’extérieur (et battus sur leurs deux derniers à domicile) en L1, les Gones savent qu’il est difficile de bouger Reims, la meilleure défense de l’élite (9 buts encaissés, comme le PSG), sur sa pelouse : ils sont repartis bredouilles ces deux dernières années d’Auguste-Delaune (défaites 4-1 et 1-0). Les Rémois sont sur une série de six matchs sans défaite, toutes compétition confondues, et s’ils n’ont perdu qu’une fois à domicile en L1, leur bilan n’est pas parfait et comporte plus de nuls que de succès (trois victoires, cinq nuls, une défaite). Un partage des points serait une bonne affaire finalement pour les deux équipes, dont les dynamiques nous font pencher vers ce résultat.

Notre pari : Match nul entre Lyon et Reims @3,00

Neymar et le PSG terminent en beauté

Tout va bien pour le PSG en cette fin d’année. Sans toujours briller, les joueurs de Thomas Tuchel viennent d’aligner neuf matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. L’entraîneur allemand a prouvé de son côté que ses quatre fantastiques, à savoir Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi, pouvaient jouer en même temps sur le terrain sans déséquilibrer l’équipe. Saint-Etienne, rapidement réduit à 10 la semaine passée, peut le confirmer (défaite 0-4). Neymar a d’ailleurs profité de ce déplacement dans le Forez pour inscrire son septième but de la saison, son troisième de suite en Ligue 1, preuve de son excellente forme du moment.

Laissé au repos en Coupe de la Ligue cette semaine, le Brésilien devrait débuter cette ultime rencontre de l’année contre Amiens, l’un des rares adversaires face à qui il n’a pas marqué depuis son arrivée en Ligue 1 (son seul but contre Amiens était en Coupe de la Ligue en janvier 2018). Ce qui n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour les Picards, qui n’ont plus gagné depuis cinq matchs en championnat et qui n’ont jamais vraiment réussi à faire douter les Parisiens au Parc des Princes depuis leur montée dans l’élite (défaites 2-0 et 5-0). La victoire du PSG ne fait guère de doute dans ce match pour nous. Avec un but d’un Neymar en pleine bourre, c’est bien probable.

Notre pari : Neymar marque et le PSG bat Amiens @1,50

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax . C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.