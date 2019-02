Ligue 1 - Les pronos de la semaine : le PSG prêt à dérouler, l'OM et l'OL mis en échec ?

Le pari "tarif maison" : le PSG déroule face à Nîmes

Tout va bien au PSG, merci. Après deux court s succès en L1 (contre Bordeaux et Saint-Etienne, 1-0), entrecoupés de leur déplacement victorieux à Manchester en Ligue des champions, les Parisiens ont écrasé Montpellier, l'une des meilleures défenses de l'élite, mercredi en match en retard (5-1). Kylian Mbappé commence à prendre ses marques à la pointe de l'attaque et les absences de Neymar et d'Edinson Cavani ne sont, pour le moment, pas trop ressentir. Même Layvin Kurzawa se met à marquer des buts, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour Nîmes avant son déplacement au Parc des Princes, où le PSG a marqué fait un sans-faute pour l'instant, avec 47 buts en 13 matches (3,6 buts par match en moyenne), pour seulement 5 buts encaissés. Comme à l'aller, où ils avaient remonté deux buts de retard avant de craquer en fin de match (défaite 2-4), les Crocos ne devraient pas fermer le jeu : ce n'est pas vraiment dans la mentalité de la maison. Une bonne nouvelle pour le spectacle. Moins pour la défense nîmoise si le PSG est en forme...

Le pari à fond la forme : Rennes et Marseille se neutralisent

Ce sont deux équipes sur leur petit nuage et séparés pas seulement 4 points au classement qui vont se retrouver au Roazhon Park. Rennes a déjoué les pronostics en allant décrocher sa qualification, avec la manière, pour les 8e de finale de la Ligue Europa sur la pelouse du Betis Sévile (victoire 3-1). De quoi booster le moral des joueurs de Julien Stéphan, qui restent sur une défaites à Reims en L1 (2-0). Mais depuis l'arrivée de Stéphan, les Rouge et Noir ne perdent plus sur leur pelouse et cela fait 10 matches, toutes compétitions confondues, que ça dure. Même un peu fatigués après leur débauche d'énergie dans la semaine, Ben Arfa, Niang, Hunou and co risquent donc d'être difficiles à bouger pour les Marseille. L'OM est aussi en forme et vient d'enchaîner trois victoires de suite. Un petit exploit, puisque cela ne s'était pas encore produit cette saison. Dans le sillage d'un Mario Balotelli retrouvé, déjà buteur à trois reprises sous les couleurs olympiennes, et avec des choix forts de Garcia (Payet et Gustavo Lopez sur le banc notamment), Marseille se déplace en Bretagne avec l'envie de faire un coup. Le spectacle pourrait bien être au rendez-vous au Roazhon Park !

Le pari princier : Monaco accroche l'OL

Pour la première fois depuis la 7e journée, Monaco va aborder un match sans être dans la zone rouge au coup d'envoi. Un petit miracle rendu possible par un mercato d'hiver mené à un train d'enfer, avec Gelson Martins en tête d'affiche des bonnes pioches : moins de la moitié des joueurs qui s'étaient lourdement inclinés à Lyon à l'aller (3-0) devraient ainsi être alignés ce dimanche soir, preuve du grand ménage opéré par les dirigeants monégasques. L'ASM est en forme et vient d'enchaîner trois matchs sans défaite en L1, ce qui ne lui n'était pas encore arrivé cette saison, avec notamment notamment deux victoires à domicile (contre Toulouse et Nantes). Lyon est donc prévenu : on ne vient plus en Principauté se la couler douce et repartir avec une victoire. L'OL ne doit pas trop gâcher en route pour rester au contact de Lille et de la 2e place (4 points de retard). Mais les joueurs de Bruno Genesio ont connu un grosse débauche d'énergie pour conserver le nul devant le Barça en Ligue des champions mardi (0-0). Le technicien lyonnais devrait faire tourner son équipe, qui enregistrera notamment le retour de son capitaine Nabil Fékir, suspendu contre le Barça. A voir si cela suffira pour stopper la série de l'ASM.

Notre prono: Monaco et Lyon font match nul @3,60

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax . C’est simple et rapide ! SI vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.