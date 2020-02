L’OM enchaîne

L’OM a frappé un très grand coup en allant dominer Lille la semaine passée (1-2). Les joueurs d’André Villas-Boas comptent onze points d’avance sur Rennes, leur premier poursuivant, avant cette 26e journée de Ligue 1 et foncent vers la Ligue des champions. A défaut d’être toujours spectaculaires, ils sont terriblement efficaces et solides dans le jeu, comme en atteste cette stat : il faut remonter au 27 octobre dernier pour retrouver la trace de leur dernière défaite en championnat, contre le PSG, soit une invincibilité de quatorze matchs. Durant cette période, ils n’ont encaissé que sept petits buts, grâce notamment à un Steve Mandanda impérial. Autant dire que la tâche s’annonce très compliquée pour Nantes, qui n’avait pas réussi à battre un OM en rodage en août dernier (0-0) et qui reste sur cinq matchs sans victoires en championnat (deux nuls, trois défaites). Voir les Canaris réaliser le même exploit que la saison passée, quand ils étaient venus battre Marseille au Vélodrome (1-2), nous semble ici impossible vu les états de forme et de confiance affichés par les deux équipes. L’OM récupère de plus son maître à jouer Dimitri Payet, absent sur blessure la semaine passée. Un élément supplémentaire qui nous fait pencher pour une victoire marseillaise ici.

Notre pari : l’OM bat Nantes @1,75

Les Verts n’y arrivent pas

Après avoir rêvé se mêler à la lutter pour les places européennes dans la foulée de l’arrivée de Claude Puel sur le banc, Saint-Etienne doit surtout regarder derrière au classement désormais. De nouveau battus à Brest la semaine passée (3-2 après avoir été menés 3-0 à la mi-temps), les Verts en sont à quatre défaites de suite en Ligue 1 et ne comptent plus que deux petits points sur Dijon, 18e et barragiste. Reims n’a pas les mêmes considérations avant de se déplacer dans le Chaudron, avec seulement quatre points de retard sur le 4e, Lille, malgré un début d’année en dents de scie (deux victoires, deux nuls, trois défaites en L1 en 2020). Vainqueurs à l’aller sans trembler (3-1), les Champenois ont engrangé de la confiance en dominant Rennes le week-end passé (1-0) et risquent d’être difficiles à bouger pour des Verts en passe d’inspiration ces derniers temps et qui n’ont gagné que trois de leurs dix derniers matchs à Geoffroy-Guichard, toutes compétitions confondues. Reims est l’une des meilleures équipes à l’extérieur cette saison en championnat (6e bilan, avec cinq victoires, deux nuls et cinq défaites) mais si les Verts affichent le même état d’esprit que lors de la deuxième mi-temps de la semaine passée à Brest, ils pourraient cette fois éviter la défaite et accrocher un nul à notre avis.

Notre pari :

Le PSG et Neymar se vengent sur Bordeaux

La série de 23 matchs sans défaite du PSG, toutes compétitions confondues, s’est brutalement interrompue à Dortmund mardi en Ligue des champions (2-1). Cette performance, ajoutée à celle quelques jours plus tôt à Amiens en championnat (4-4), fait clairement tâche et la victoire est impérative pour les Parisiens contre Bordeaux dimanche. Les Girondins avaient bien résisté à l’aller (défaite 0-1), alors que le PSG s’était incliné quelques jours plus tôt, devant Reims (0-2). Mais là, même s’ils n’ont plus perdu depuis cinq matchs en championnat (deux victoires, trois nuls), les Girondins pourraient exploser contre des Parisiens soucieux de rectifier le tir. Thomas Tuchel pourrait pour l’occasion ressortir son 4-4-2, qui fait la part belle à l’attaque. La performance de Neymar sera particulièrement observée alors que le Brésilien s’est plaint d’être arrivé en manque de rythme à Dortmund après avoir été laissé au repos plus de deux semaines contre son gré. Buteur en Allemagne malgré une prestation décevante, le joueur le plus cher de l’histoire en est à 13 buts en 14 matchs joués cette saison en L1 : c’est lui notamment qui avait inscrit le seul but du match aller entre les deux équipes au Matmut Atlantique. Ce ne serait pas étonnant de le voir à nouveau trouver le chemin des filets pour guider le PSG vers la victoire, histoire de prouver à ses dirigeants qu’ils ont eu tort de le ménager ces dernières semaines...

Notre pari : Neymar marque et le PSG bat Bordeaux @1,72

