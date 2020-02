Lille encore en souffrance à l’extérieur

Strasbourg et Lille s’affrontent quelques jours après avoir pris la porte en Coupe de France. Mais tandis que le RCS s’est incliné avec les honneurs à Marseille avec une équipe fortement remaniée (3-1), le LOSC a pris une claque du côté d'Epinal, pensionnaire de N2 (2-1). Cette saison, Lille n’a gagné que quatre matchs à l’extérieur toutes compétitions confondues, dont deux en Coupe de France contre des équipes de divisions inférieures (Raon-l’Etape et Gonfreville). En L1, son bilan est catastrophique loin de ses bases, avec un succès, deux nuls et sept défaites (18e équipe à l’extérieur). Strasbourg n’a de son côté plus rien à voir avec l’équipe battue à l’aller dans le Nord (2-0), qui peinait à se remettre de son élimination en Ligue Europa. Les Alsaciens, vainqueurs avec la manière à Monaco le week-end passé (1-3), ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs de L1, et n’ont perdu que deux fois devant leur formidable public de la Meinau cette saison en championnat. Un seul point sépare le LOSC, 7e, de Strasbourg, 8e, avant ce match : nous pensons que le RCS va passer devant les Dogues après sa victoire dans ce match lors de cette 22e journée.

Notre pari : Strasbourg bat Lille @2,70

Le derby pour le Real

Il y a longtemps que le derby madrilène entre le Real et l’Atlético n’avait pas semblé aussi “déséquilibré”. Même si ce terme peut sembler un peu fort, les faits sont là. Le Real Madrid, en tête de la Liga avant cette 22e journée, n’a plus perdu depuis 20 matches toutes compétitions confondues et n’a encaissé que neuf buts durant cette période. L’Atlético n’a plus battu son rival depuis 2016 en Liga et reste sur une défaite frustrante aux tirs au but en Supercoupe d’Espagne face aux Merengues (0-0), où Valverde est devenu le héros de tout un peuple en fauchant Morata, qui partait seul au but. Le milieu de terrain uruguayen, qui n’a pris qu’un match de suspension, sera présent pour ce choc, tout comme probablement Hazard, même si le Belge, de retour à l’entraînement cette semaine, pourrait débuter sur le banc. Les Colchoneros, cinquièmes à 10 points de leurs voisins et qui restent sur quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues, devront de leur côté faire sans Félix, Gimenez, Diego Costa et Arias pour ce déplacement à Bernabéu. Le Real Madrid n’a jamais semblé aussi sûr de sa force depuis le début de la saison, à l’image d’un Courtois impérial dans les buts, et nous pensons que le derby madrilène ne devrait pas échapper aux joueurs de Zinédine Zidane ici.

Notre pari : le Real Madrid bat l’Atlético Madrid @1,80

L’OM n’y arrive pas à Bordeaux

Il faut remonter au 1er octobre 1977 pour retrouver la trace du dernier succès de l’OM à Bordeaux. Autant dire une éternité. De quoi motiver un peu plus, s’il le fallait, les joueurs d’André Villas-Boas, qui ont ici l’occasion de conforter leur belle 2e place. Victorieux sans trembler de Strasbourg en Coupe de France dans la semaine (3-1), l’OM n’a plus perdu depuis 13 matchs toutes compétitions confondues : cela fait bien longtemps qu’une équipe de Marseille aussi confiante ne s’était pas déplacée à Bordeaux. En face, les Girondins ont mis fin à une série de quatre défaites de suite en championnat en allant s’imposer à Nantes (0-1) le week-end dernier, mais n’ont pas convaincu pour autant, alors que Paulo Sousa semble avoir changé d’avis sur la tactique à employer : à voir si le passage au 4-3-3 sera confirmé ici et surtout s’il sera bénéfique pour ce choc... Les Bordelais auront toutefois un léger avantage physique, puisqu’ils n’ont pas joué dans la semaine en Coupe, alors que l’OM a aligné quasiment son onze type face à Strasbourg, à quelques exceptions près (Benedetto, Sakai et Sanson étaient absents). Vu la forme des deux équipes, Marseille, vainqueur à l'aller début décembre (3-1), part légèrement favori de cette confrontation. Mais la malédiction marseillaise en Aquitaine pourrait se prolonger une saison de plus à notre avis contre des Bordelais qui ont généralement répondu présent lors des chocs à domicile cette saison, sans toujours être récompensés, à l’image de leurs courtes défaites contre Lyon (1-2) ou le PSG (0-1).

Notre pari : match nul entre Bordeaux et l’OM @3,15

