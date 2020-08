Le pari sûr - Rennes fait sa loi

Troisième la saison passée et qualifié directement pour la Ligue des champions, le Stade Rennais va avoir un nouveau statut à défendre pour cet exercice 2020-2021. Les joueurs de Julien Stéphan ont ramené un bon point de Lille pour leur premier match de la saison, à l’issue d’une prestation convaincante (1-1). Ce deuxième match contre Montpellier sera un nouveau bon test. La dernière rencontre entre les deux équipes (juste avant la coupure de la L1 la saison passée) avait tourné à l’humiliation pour le MHSC au Roazhon Park (5-0). Après une préparation tronquée par le coronavirus (leur dernier match amical remonte à fin juillet) et des joueurs toujours positifs au sein de l’effectif et logiquement forfait pour ce match (dont Andy Delort, leur meilleur buteur ces deux dernières saisons), les Héraultais débarquent sans beaucoup de repères ici. Surtout que leur premier match officiel de la saison contre Lyon, prévu le week-end dernier en championnat, a été reporté après le bon parcours d’OL en Ligue des champions… Autant d'éléments qui font clairement pencher la balance en faveur de Rennes à nos yeux ici.

Notre pari - Rennes bat Montpellier @2,05

La grosse cote - Nice enchaîne

Pour cette deuxième saison sous l’égide d’Ineos, Nice a de grosses ambitions. Cela s’est confirmé avec son mercato estival, très prometteur sur le papier et bouclé bien plus rapidement que la saison passée. De quoi donner satisfaction à Patrick Vieira. Son équipe a connu un démarrage poussif devant Lens (2-1), avec une victoire arrachée grâce à Amine Gouiri, l’une des têtes d’affiche du recrutement. S’il y a encore du boulot pour trouver les automatismes et intégrer les nombreux renforts (Rony Lopes était par exemple absent la semaine passée), l’OGCN semble avoir les moyens de viser le top 5, au moins, cette saison. Une bonne impression à confirmer dès cette 2ème journée à Strasbourg. Les Alsaciens ont raté leur démarrage avec une lourde défaite à Lorient (3-1). Avec une équipe quasiment inchangée par rapport à la saison passée et sans son public de la Meinau au complet pour les pousser (pour le moment), les joueurs de Thierry Laurey auront-ils les armes pour s’éviter un exercice 2020-2021 galère ? Depuis la remontée de Strasbourg en L1 (2017-2018), Nice ne s’est jamais imposé en Alsace (un nul, deux défaites). Mais nous voyons les Aiglons mettre fin à cette série samedi.

Notre pari - Nice bat Strasbourg @3,35

Le coup à tenter - Lille fait du surplace

C’est l’une des affiches de cette journée, entre le sixième et le quatrième du dernier exercice. Reims et Lille ont tous les deux débuté cette saison par un nul la semaine passée. Les Rémois ont mené rapidement de deux buts avant d’être rattrapés par Monaco (2-2). Après s’être appuyés sur une défense de fer ces deux dernières saisons, les joueurs de David Guion ont laissé entrevoir de très belles promesses offensives, symbolisées notamment par le duo Dia - Touré (tous les deux buteurs à Monaco) en attaque. Le LOSC, de son côté, n’a pas emballé les foules devant Rennes (1-1) et s’en est même plutôt bien sorti en prenant un point à domicile. Orphelins de leur serial-buteur Victor Osimhen et en attendant d’éventuels autres départs (Ikoné, Bamba, Celik ?) les Dogues ont encore du boulot pour se montrer compétitifs. Ce choc ne tombe donc pas vraiment au meilleur des moments pour les Lillois, qui n'ont jamais gagné à Reims depuis que cet adversaire fréquente à nouveau l'élite (deux nuls, quatre défaites). Un partage des points nous semble probable entre ces deux équipes encore en rodage.

Notre pari - Match nul entre Reims et Lille @3,10

