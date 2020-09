La grosse cote - Lyon fait du surplace

Son premier match de championnat ayant été reporté après sa participation aux demi-finales de la Ligue des champions, Lyon va enchaîner sur un nouveau déplacement mardi. Et ce ne sera pas un cadeau pour les joueurs de Rudi Garcia, qui vont se frotter à une équipe de Montpellier qui a fait forte impression devant Nice le week-end dernier (3-1). Battu pour son entrée en lice à Rennes (2-1), le MHSC a depuis récupéré Delort, dont l’association avec Laborde et Savanier a fait des ravages lors du dernier match. De retour de suspension, Mollet pourrait donner encore un peu plus de poids au secteur offensif héraultais. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour l’OL, qui reste sur une triste prestation à Bordeaux (0-0). Lyon a bien débuté sa saison devant une faible équipe de Dijon (4-1), qui n’a pas encore pris un point en trois matchs. Mais difficile de savoir à quoi s’attendre avec cette équipe, dont l’effectif devrait encore énormément bouger d’ici la fin du mercato (Depay, Aouar, voire Marcelo et Dembélé sont sur le départ). Incapables de s’imposer ces trois dernières saisons à la Mosson en L1 (une défaite, deux nuls), les Gones nous semblent néanmoins capables d’éviter une défaite ici vu le potentiel de l’équipe et de ramener un point de ce déplacement périlleux.

Ligue 1 Les pronos de la semaine : un Classique sans vainqueur 13/09/2020 À 06:57

Notre pari - Match nul entre Montpellier et Lyon @3,45

Le pari sûr - Le PSG se réveille

Il faut remonter à la saison 1984-1985 pour voir le PSG avec 0 point au compteur après deux journées. Difficile d’imaginer le champion de France en titre enchaîner sur une nouvelle défaite, à domicile, contre Metz. Les Grenats ont eux aussi été battus sur le plus petit des écarts par Monaco (0-1) et Lille (1-0) pour débuter. Ils ont perdu leurs neufs derniers matchs, toutes compétitions confondues, contre Paris. Il faut remonter à 2004 pour retrouver le dernier match où ils ont évité une défaite au Parc des Princes (sept défaites, série en cours), où leur dernier déplacement avait tourné à l’humiliation (5-0 en mars 2018). Le PSG sera certes privé ici de Neymar, Paredes et Kurzawa, expulsés lors du Classique et automatiquement suspendus, tandis que Mbappé, Florenzi et Rico ne seront pas là non plus. Mais Navas, Icardi et Marquinhos devraient quant à eux être aptes à débuter. Paris a bien débuté ses deux matchs contre Lens et Marseille, sans parvenir à faire la différence (notamment en fin de première mi-temps). Ce ne serait pas étonnant de voir les Parisiens tenter de rapidement se rassurer après leurs dernières prestations calamiteuses et de mener au score à la pause, pour finalement décrocher un premier succès cette saison devant un adversaire qui a tout de la victime expiatoire.

Le coup à tenter - Trois à la suite pour l’OM

Tous les voyants sont au vert à l’OM avant ce match contre Sainté. Les Phocéens comptent deux victoires en autant de matchs et ont livré une prestation très solide au Parc des Princes dimanche dernier. Un nouveau succès ici les propulserait en tête du championnat, au même titre que l’ASSE, qui a également remporté ses deux premiers matchs contre Lorient (2-0) et Strasbourg (2-0), à chaque fois à domicile. Ces adversaires n’ont toutefois pas la carrure de l’OM, qui a remporté ses trois derniers matchs contre les Verts. Surtout, Sainté semble maudit au Vélodrome, où le club n’a plus gagné depuis… août 1979 (soit 27 matchs sans victoire). Marseille a certes prouvé que toutes les mauvaises séries ont une fin. Mais l’OM nous semble beaucoup trop solide et sûr de sa force, malgré les absences de Benedetto et Amavi (suspendus) ici, pour douter et craquer contre cette jeune équipe de Saint-Etienne en (re)construction. Pour nous, l’OM va signer un troisième succès et récupérer le fauteuil de leader.

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax. C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.

Ligue 1 Les pronos de la semaine : Lille en rodage 30/08/2020 À 05:20