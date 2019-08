Saint-Etienne, des ambitions à démontrer

Quatrième la saison passée, Saint-Etienne nourrit à nouveau de grosses ambitions. Jean-Louis Gasset est parti, mais son adjoint Ghislain Printant lui a succédé, signe d'une certaine stabilité. Surtout, les Verts se sont donnés les moyens de leurs ambitions au mercato : Boudebouz, Aholou, Bouanga, Moukoudi ou encore Palencia ont débarqué dans le Forez, que seul Cabella a quitté parmi les titulaires de la saison passée. De quoi viser légitimement le podium, même si la préparation a été mitigée (2 victoires, 2 nuls, 2 défaites). Pas question donc de se louper avec ce premier déplacement de la saison.

En face, Dijon débute un peu dans l'inconnu après s'être sauvé de justesse en barrages il y a quelques mois. Stéphane Jobard va connaître sa première expérience sur le banc d'un club professionnel et doit faire avec un effectif qui a perdu beaucoup des titulaires du dernier exercice (Kwon, Saïd, Yambéré, Abeid, Haddadi, Rosier), dont les départs n'ont pas été pleinement palliés par les quelques arrivées (Ndong, Ecuélé Manga, Mama Baldé). Si les résultats des matchs amicaux sont encourageants pour le DFCO (3 victoires, 1 nul, 1 défaite), il n'a rencontré que des clubs français et aucun cador. Sur le papier, l'ASSE est clairement supérieure : nous pensons qu'elle va le confirmer sur le terrain et bien entamer sa saison.

Notre pari : Saint-Etienne bat Dijon @2,10

Lille, un statut à faire respecter

Lille ne pourra plus profiter de l'effet de surprise cette saison. C'est avec l'étiquette de vice-champions de France en titre que les Dogues vont entamer cet exercice. Si Pépé, Thiago Mendes, Leao ou Koné sont partis, Christophe Galtier a pu conserver plusieurs de ses cadres (Maignan, Fonté, Bamba, Ikoné) et il y a probablement quelques pépites dans les joueurs dénichés par Luis Campos (Djalo, Weah, Osimhen, Bradaric ou encore Show). Suffisant pour permettre au LOSC de jouer à nouveau les premiers rôles, alors qu'il faudra aussi batailler pour bien figurer en Ligue des champions ? On sera vite fixé.

Nantes s'est aussi bien renforcé (Abeid, Coco, Lafont, Appiah), mais a piqué sa crise sans même attendre que la saison débute : Vahid Halilhodzic a claqué la porté avant le coup d'envoi du championnat, lassé par sa relation avec son président Waldemar Kita. Christian Gourcuff lui a succédé, mais il n'entrera en fonction que la semaine prochaine.

C'est donc Patrice Collot, qui a déjà dépanné par le passé à Lille notamment, qui jouera les pompiers de service sur le banc dimanche. Un flou qui pourrait quelque peu perturber les Canaris et faire les affaires de Lille : nous misons ici clairement sur une victoire des Dogues à domicile.

Notre pari : Lille bat Nantes @1,95

Le PSG déjà intouchable

Malgré plusieurs absents de marque (Thiago Silva, Neymar, Di Maria au coup d'envoi, Gueye...) et une ouverture du score concédée rapidement, le PSG a prouvé lors du Trophée des Champions qu'il était déjà affûté. A l'image de Kylian Mbappé, très en forme et buteur en Chine, les Parisiens ont bien l'intention de faire oublier un dernier exercice au final décevant, malgré la conquête d'un nouveau titre de champion de France. Thomas Tuchel ne pourra toujours pas compter sur l'ensemble de son effectif dimanche, mais l'époque où le PSG se loupait pour le coup d'envoi de la saison paraît bien loin : le club de la capitale a remporté son premier match de championnat ces quatre dernières saisons. Et difficile de croire que la donne va changer au Parc des Princes contre Nîmes.

Les Crocos ont perdu plusieurs titulaires (Savanier, Bouanga, Thioub, Ferri, Maouassa) et cherchent encore à se renforcer d'ici la fin du mercato. S'ils avaient posé des difficultés aux Parisiens lors de leur première confrontation en L1 aux Costières (défaite 2-4 après être revenus à 2-2), le match avait été à sens unique dans la capitale (victoire 3 à 0 du PSG). Nul doute que Paris voudra marquer les esprits d'entrée et faire de Nîmes un exemple : nous voyons une victoire du PSG sans encaisser de but alors que sa défense-type devrait être alignée.

Notre pari : le PSG gagne sans prendre de but @1,60

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax . C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.