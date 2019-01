La commission de discipline s’est montrée très ferme cette semaine. La plus lourde sanction a été attribuée au défenseur guingampais Papy Djilobodji qui, pour avoir cassé le nez du Rémois Pablo Chavarria, a été suspendu six matches. Ce dernier souffre d’une fracture du nez et a été opéré. Naldo, le défenseur de Monaco, recruté cet hiver, a été sanctionné de trois matches de suspension dont un par révocation du sursis suite à ses deux cartons rouges en trois matches disputés. C’est la deuxième fois en deux semaines que le Brésilien est sanctionné par la commission.

Thauvin et Garcia prennent respectivement deux et un match ferme

L'attaquant de l'OM, Florian Thauvin, expulsé à la 67ème minute pour un tacle en retard sur Youssouf Koné dimanche contre Lille (1-2), a lui été sanctionné de trois matches de suspension dont un avec sursis. Son entraîneur, Rudi Garcia, a été suspendu deux matchs dont un avec sursis, "de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles."

Par ailleurs, Kevin Strootman a été suspendu un match pour trois avertissements en moins de 10 rencontres. Et Waldemar Kita, président du FC Nantes, a été sanctionné à un mois de suspension dont deux matchs par révocation du sursis, "de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles."

Les sanctions prennent effet le mardi 5 février 2019 à 0h.

Six matchs de suspension

Papy Mison Djilobodji (EA Guingamp)

Trois matchs de suspension dont un par révocation du sursis

Naldo (AS Monaco)

Trois matchs de suspension dont un avec sursis

Florian Thauvin (Olympique de Marseille)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 5 février 2019 à 0h00

Anthony Briancon (Nîmes Olympique), Kevin Strootman (Olympique de Marseille), Sofiane Alakouch (Nîmes Olympique)