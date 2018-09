Ligue 1 - Les sanctions de Mbappé et Savanier rejugées ?

Et si c'était plus ? Selon les informations de L'Equipe ce jeudi, Kylian Mbappé et Teji Savanier vont être rejugés par la commission d'appel de la FFF qui a été saisie du dossier après l'appel du joueur nîmois. Après une faute grossière du milieu de terrain lors de Nîmes - PSG (2-4) le 1er septembre dernier, le prodige parisien avait dégoupillé. Les deux joueurs avaient été sévèrement jugés par la commission de discipline de la LFP puisque Mbappé avait pris 3 matches de suspension contre 5 pour le milieu de terrain nîmois.

C'est de lui qui a décidé de relancer le dossier en faisant appel de sa sanction auprès de la commission d'appel de la FFF. Puisque l'affaire concerne les deux joueurs, le Parisien aussi sera rejugé même s'il avait décidé d'accepter la sanction initiale. Dès lors, l'attaquant comme le milieu pourraient aussi voir leur peine aggravée puisque, d'après L'Equipe, la commission d'appel de la FFF est jugée plus sévère que celle de la Ligue.