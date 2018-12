Ligue 1 : Les supporters de l'OM limités à 300 à Saint-Etienne

Seulement 300 supporters de Marseille ont été autorisés à assister dimanche soir au stade Geoffroy-Guichard à la rencontre de Ligue 1 entre Saint-Etienne et l'OM, a annoncé mercredi la préfecture de la Loire. Ceux-ci "devront obligatoirement arriver par bus, dans le cadre d'un déplacement organisé par le club de l'Olympique de Marseille et sous escorte des forces de l'ordre", a écrit dans un communiqué le préfet Evence Richard. "En dehors de ce déplacement organisé, toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, ne pourra accéder au stade Geoffroy-Guichard et à ses abords", a-t-il précisé. Dans son arrêté, il note "qu'un antagonisme existe entre les supporters des deux clubs, entraînant régulièrement des troubles à l'ordre public", cinq fois depuis août 2017.