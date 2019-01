Ligue 1 : Les supporters niçois s'invitent au point presse pour évoquer leurs "inquiétudes"

Quatre représentants des supporters ont débarqué en salle de presse du camp d'entraînement des Aiglons pour se faire entendre pacifiquement "une dernière fois avant action", ont-ils prévenu. "Nous n'avons plus d'interlocuteurs. Le coach comme nous sommes abandonnés", ont expliqué les ultras.

Le 11 janvier, le président Jean-Pierre Rivère et son directeur sportif, Julien Fournier, ont annoncé leur démission, en désaccord avec les actionnaires majoritaires de l'OGCN. Les supporters s'inquiètent en particulier de l'inaction du club sur le marché des transferts hivernal. "Nous sommes le 24 janvier, l'effectif a besoin d'être étoffé (...). Nous attendons une réaction rapide et appropriée des actionnaires", ont-ils demandé.

" "On veut que Nice reste un club familial" "

"Nous sommes là depuis le début, en L1, en L2. Nice est club familial, on veut qu'il le reste. (...) Nous ne laisserons pas les actionnaires profiter de ce club sans continuer à le faire grandir", ont-ils ajouté, précisant : "Nous maintenons notre soutien au coach Vieira et à son équipe". L'entraîneur lui-même avait déjà demandé des renforts offensifs pour aider la plus mauvaise attaque de L1 (16 buts marqués, comme Guingamp).

Les pistes, notamment de Ryad Boudebouz (Betis Séville), de Valère Germain (Marseille) en prêt ont été refusées par les actionnaires majoritaires sino-américains, selon des sources internes. Les dirigeants ont proposé selon des sources concordantes de jeunes joueurs comme Umut Bozok (Nîmes), Lys Mousset (Bournemouth) ou Florian Ayet (Clermont), refusés par Vieira, en attente de joueurs plus expérimentés.

Deux des trois détenteurs de 80% des parts de la SASP OGCN, le sino-américain Chien Lee et l'Américain Paul Conway, sont attendus à Nice la semaine prochaine. Ils devraient présenter leur projet ainsi que Gauthier Ganaye, le futur président du club.