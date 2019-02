Ligue 1 / Ligue 2 : Une minute d'applaudissements en hommage à Emiliano Sala ce week-end

La nouvelle tant redoutée est tombée dans la soirée de jeudi. Via un communiqué, les autorités britanniques ont confirmé que le corps repêché mercredi dans l'avion retrouvé au fond de la Manche était bien celui d'Emiliano Sala. Au lendemain de cette triste nouvelle, le monde du football se réveille en deuil. Apprécié de tous, l'ancien attaquant du FC Nantes, décédé à l'âge de 28 ans, recevra un vibrant hommage ce week-end.

Comme annoncé par la Ligue de Football Professionnel (LFP), une minute d'applaudissements sera ainsi respectée sur tous les terrains de Ligue 1 et Ligue 2. "Emiliano Sala a laissé le souvenir d’un homme attachant et d’un attaquant travailleur au service du collectif dans tous les clubs où il a évolué (...) A l’occasion de la 24e journée de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2, une minute d’applaudissements sera observée sur tous les terrains avant le coup d’envoi des rencontres", explique le communiqué.

"Dans ce moment d’une intense tristesse, la Ligue de Football Professionnel adresse toutes ses condoléances à la famille et aux proches d’Emiliano Sala", conclut-il.