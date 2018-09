Ligue 1 - Lille : et en plus, "Pépé a joué diminué" affirme Galtier

"Nicolas Pépé a joué très diminué, il était incertain jusqu'à 17 heures ce soir mais il a été très bon, a avancé l'entraîneur des Dogues en conférence de presse après la rencontre. Il s'est créé, a créé beaucoup de situations. Il a aussi fait preuve de beaucoup de sang froid sur les deux penaltys." Auteur de quatre buts et trois passes décisives en cinq journées, Pépé est l'un des grands artisans de la deuxième place actuelle du Losc au classement.

"Ce soir notre deuxième place est anecdotique, précise toutefois Galtier. L'objectif du club reste toujours le même : ne pas être en danger, se classer dans les 10 premiers à un certain moment pour peut-être finir plus haut."

Selon l'ancien coach de Saint-Etienne, les quinze dernières minutes lors desquelles les Dogues ont encaissé deux buts sont révélatrices du contexte actuel. "Il nous a manqué un quart d'heure dans ce match que j'avais demandé à mes joueurs d'aborder comme un derby, a-t-il dit. C'est là où se trouve notre marge de progression. Quand on a le bonheur de mener 3-0 à un quart d'heure de la fin, on doit avoir une gestion du match beaucoup plus intéressante. On doit maîtriser beaucoup mieux les événements."