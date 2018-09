Ligue 1 - L'OL accroché par Nantes, Guingamp décroche son premier succès

Lyon - Nantes : 1-1

Le match a été spectaculaire mais n'a pas donné de vainqueur samedi soir dans le Rhône. Coupe d'Europe la semaine prochaine pour les uns, besoin de points immédiats pour les autres : le contexte a permis d'équilibrer les débats entre Lyonnais et Nantais. Les Gones pensaient sûrement avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Houssem Aouar, d'une frappe déviée (22e), mais les Canaris n'ont jamais lâché et ont égalisé par l'intermédiaire de Gabriel Boschilia, auteur d'une sublime frappe des 23 mètres (62e). Nabil Fekir a eu la balle de match en fin de partie mais son penalty a été repoussé superbement par Ciprian Tatarusanu (81e).

Ce que l'on en retient : Nantes ne pourra s'en sortir qu'en jouant avec la même motivation tous ses matches. Pour Lyon, la gestion des efforts est un domaine à peaufiner.

Nabil Fekir lors de Lyon-FC Nantes / Ligue 1Getty Images

Angers - Guingamp : 0-1

Guingamp a enfin passé la marche avant. Trois jours après avoir récolté un premier point, à Nîmes (0-0), les Bretons ont fait mieux, toujours loin de leurs bases. Les joueurs d'Antoine Kombouaré se sont imposés à Angers (0-1). Le seul but du match a été Nicolas Benezet juste avant la pause (45+2). Un but qui permet à l'EAG de recoller à ses rivaux dans la course au maintien (20e, 4 points). Angers (11e) sort de la première moitié du classement.

Ce qu'on en retient : Guingamp vaut mieux que son classement actuel.

Caen - Amiens : 1-0

C'est une victoire qui va faire du bien au Stade Malherbe. Avec un seul succès en sept journées, survenu à Dijon au début du mois (0-2), le SM Caen avait besoin de prendre l'air au classement : c'est désormais chose faite à l'issue d'un match parfait, tout du moins au niveau du scénario. Pour battre Amiens, le club normand a pu compter sur un penalty offert par Oualid El Hajjam et transformé par Casimir Ninga (40e). Il a par ailleurs disputé les vingt dernières minutes à onze contre dix après le carton rouge récolté par Eddy Gnahore, suffisant pour s'imposer face à un concurrent direct au maintien.

Ce que l'on en retient : Caen n'est pas sorti d'affaire, loin s'en faut, mais ce match comptera vaudra peut-être cher en fin de saison.

Reims - Bordeaux : 0-0

Le match sans but de la soirée, c'est pour Auguste-Delaune. Rémois et Bordelais se sont neutralisés (0-0). Un score qui sied aux Girondins. Moins aux Champenois, qui n'ont plus gagné depuis la mi-août. Les deux victoires initiales de l'été n'ont pas été suivis de lendemains qui chantent. Les Rémois sont 15e, Bordeaux pointe au 8e rang.

Ce qu'on en retient : Ricardo n'a toujours pas perdu avec Bordeaux en L1.

Strasbourg - Dijon : 3-0

Rien ne va plus à Dijon. Après trois victoires d'entrée en Ligue 1, le DFCO n'avance plus. Samedi, c'est une quatrième défaite en cinq matches que le club bourguignon a subie en Alsace. Toujours en berne sur le front offensif (une réalisation en cinq matches), la troupe d'Olivier Dall'Oglio a encaissé trois buts joliment menés par les Strasbourgeois. Nuno Da Costa a d'abord marqué à bout portant de la tête (13e) avant d'offrir la balle du break à Lebo Mothiba (81e) en fin de match. C'est Jonas Martin qui a corsé l'addition d'un beau numéro dans la surface (90e+2).

Ce que l'on en retient : Dijon semble avoir perdu son football et va rapidement devoir réagir face à Amiens et Lille.

Jean CANESSE et Maxime DUPUIS