Ligue 1 : Lyon domine largement Marseille à domicile (4-2)

Pour l'OL, l'euphorie se poursuit. Pour l'OM, le cauchemar s'est prolongé. Au terme d'un choc qui a surtout porté son nom en première période, Lyon a prouvé qu'il avait encore un peu de jus dans les jambes en disposant de Marseillais tombés en panne durant un second acte à sens-unique (4-2). Portée par un grand Bertrand Traoré, impliqué de près ou de loin sur les quatre buts et notamment auteur d'un doublé, l'équipe de Bruno Genesio a bonifié son exploit acquis sur la pelouse de Manchester City et revient à hauteur de sa victime du soir au classement. Pour l'OM, cette défaite laissera sans doute des traces.

Le choc entre les deux Olympiques s'est bel et bien déroulé en deux actes : un premier très équilibré, un deuxième largement à l'avantage de Lyon. Malgré un effectif sensiblement identique à celui qui s'est imposé face à Manchester City (deux changements), l'OL a tenu son rang et profité des errements défensifs adverses. Avant la pause, les deux équipes se sont néanmoins accordées sur un point : elles ont paradoxalement marqué alors que l'autre était dans un temps fort.

Houssem Aouar, après un relais avec Tanguy Ndombele, a fait trembler les filets le premier (1-0, 28e) avant que Florian Thauvin, servi comme un prince par Dimitri Payet, ne lui réponde avec une frappe croisée imparable (1-1, 39e). Score de parité avant l'entrée aux vestiaires, et il n'y avait rien à dire.

Traoré doublement décisif

Le blockbuster a véritablement décollé en seconde période, durant laquelle on a naïvement pensé que l'OL baisserait de pied en raison des forces lâchées dans la bataille en Ligue des Champions. C'est, à l'opposé, la détresse défensive de la charnière bricolée par Rudi Garcia, privé de Rolando et Adil Rami, qui a crevé l'écran. Et Bertrand Traoré, préféré à Maxwell Cornet, en a profité pour inscrire un doublé en dix minutes et mettre Lyon sur orbite. Sur une ouverture de Ndombele, il a fixé Luis Gustavo et Jordan Amavi avant de marquer (2-1, 51e) puis il s'est appuyé sur Fekir pour tromper Pelé à une seconde reprise (3-1, 60e).

Le même Traoré n'était pas rassasié et est parvenu à gratter un penalty indiscutable mais ayant eu besoin de l'intervention de la VAR pour être sifflé après un croche-pied de Kevin Strootman. Un penalty que s'est chargé de transformer Nabil Fekir avec l'aide du poteau (4-1, 74e). Au fond du trou, l'OM a réduit le score grâce à l'entrée payante de Clinton Njie, lancé par Payet (4-2, 82e). Une réalisation loin d'être anecdotique puisqu'elle permet à Marseille de rester devant Lyon au classement, à la différence de buts.

Mais la soirée était loin d'être terminée pour les hommes de Rudi Garcia, avec un épilogue dur à digérer : expulsion logique de Duje Caleta-Car, défenseur central, pour un tacle assassin sur Traoré, puis sortie sur blessure de Njie, touché à la cuisse (88e). A 9 contre 11, l'OM n'avait plus grand-chose à espérer.

L'OL aime les grands matches

Onzième au coup d'envoi, l'Olympique Lyonnais fait un bon au classement avec cette victoire face à un adversaire direct. Désormais sixième, il confirme sa capacité à hisser son niveau de jeu lors des grands rendez-vous et pourra capitaliser là-dessus pour définitivement lancer sa saison en championnant après une entame poussive. Marseille, qui tenait son succès de référence face à Monaco, tire la langue alors qu'il y avait une bonne dynamique installée ces dernières semaines.

Pour Rudi Garcia et sa troupe, il faudra vite oublier. Et ils n'auront pas le temps de ruminer puisque la prochaine journée se tiendra dès mercredi prochain avec la réception de Strasbourg.