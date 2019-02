Ligue 1 - Lyon - Guingamp : Fekir - Memphis, un duo sous pression

Les vedettes sont en retard. Nabil Fekir et Memphis Depay sont considérés comme les deux Lyonnais les plus talentueux, mais leurs performances en championnat apparaissent décevantes alors que la saison entre déjà dans son dernier tiers. A l'approche du grand rendez-vous européen face au Barça en huitième de finale aller, Bruno Genesio pourrait être tenté de ménager ses deux joueurs offensifs mais l'OL a déjà abandonné trop de points précieux dans la course au podium comme le week-end dernier à Nice (défaite 1-0). L'entraîneur des Gones aura aussi besoin de Fekir et Depay pour procéder à des réglages offensifs devenus nécessaires et redonner confiance à des attaquants aujourd'hui loin de leurs statistiques de la saison dernière.

Fekir en perte d'influence

"Dans le football, il faut concrétiser ses temps forts, c'est le plus difficile", avait souligné Bruno Genesio après le revers déroutant de ses hommes sur la pelouse niçoise au terme d'une rencontre pourtant largement dominée. Le coach lyonnais n'avait pas ciblé de joueur en particulier et s'était même félicité du contenu proposé par son équipe. S'il a noté du progrès dans les intentions et la constance collective, le technicien attend désormais que ses attaquants se montrent plus régulièrement efficaces et Nabil Fekir fait forcément partie des éléments concernés.

Le meneur de jeu a touché 49 ballons face aux Niçois, soit bien moins que tous ses coéquipiers alignés au coup d'envoi hormis l'arrière droit Léo Dubois (42), l'ailier Bertrand Traoré (28) et l'avant-centre Moussa Dembélé (25). Fekir a, par ailleurs, décoché deux tirs pour un seul cadré, un ratio tout à fait honorable mais qui ne lui a pas permis de se montrer décisif.

L'international français reste bloqué à 7 buts dont 3 sur penalty cette saison en Ligue 1, alors qu'il en avait marqué 18 au total en 30 matches disputés durant le précédent exercice et en comptait déjà 16 à la même période l'an dernier. Le constat est le même en ce qui concerne les passes décisives avec trois unités cette saison contre cinq au même moment durant l'exercice 2017-2018. S'il s'est joliment distingué en Ligue des champions en signant des réalisations capitales, Fekir n'affiche pas du tout le même rendement en championnat. Actuellement en discussion avec ses dirigeants pour prolonger son contrat qui se termine en 2020, il serait bien inspiré de redresser la barre dès vendredi soir contre Guingamp pour permettre à Lyon, troisième du classement, de s'imposer et de réaliser une bonne opération comptable car Lille, deuxième, reçoit Montpellier, cinquième, et au moins une des deux équipes perdra forcément des points.

Memphis au ralenti

L'international néerlandais, lui, ne ménage pas ses efforts mais il n'est pas suffisamment récompensé car il manque souvent de lucidité. Ce fut criant face à Nice où il a, de loin, été le Lyonnais le plus en vue avec 80 ballons touchés et pas moins de huit tirs. Memphis Depay n'en a toutefois cadré que trois et a malheureusement illustré les carences de l'OL au niveau de la finition. "Nous avons beaucoup manqué d’envie, et même si la qualité du jeu était impressionnante il faut être plus déterminé, plus agressif et réaliste, pestait ainsi le président Jean-Michel Aulas. Ces points vont nous manquer à la fin et c’est rageant."

Memphis, qui a raté l'occasion de célébrer son 100e match avec le maillot des Gones, présente lui aussi des statistiques bien loin des ambitions affichées. S'il a déjà signé sept passes décisives, il se montre beaucoup moins adroit au moment de faire trembler les filets adverses et il faut regarder à la 17e place du classement des buteurs de Ligue 1 pour trouver sa trace. Il n'a marqué que cinq buts en championnat cette saison alors qu'il en comptait neuf au même moment la saison dernière avant de finir en boulet de canon pour totaliser 19 réalisations.

Celui qui a fêté ses 25 ans en milieu de semaine n'a surtout plus marqué en championnat depuis trois mois et le match aller remporté par les Lyonnais à Guingamp lors de la 13e journée le 10 novembre (2-4). Memphis avait marqué la rencontre de son empreinte en signant un "double-double", soit deux buts et autant de passes décisives. Le genre de prestation qu'il doit renouveler s'il veut se hisser au niveau des meilleurs attaquants européens et taper dans l'œil des plus grands clubs.