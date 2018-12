Olympique Lyonnais - Aulas : "Il faut que l'arbitre enlève de sa tête que Nabil est un tricheur"

Pas sûr que cela lui gâche les fêtes. Mais Jean-Michel Aulas est parti en vacances avec un poids sur l'estomac, samedi à l'issue de Montpellier - Lyon (1-1). Le président de l'Olympique Lyonnais n'a guère goûté à l'arbitrage de François Letexier, coupable à ses yeux d'avoir refusé un penalty à Nabil Fekir au coeur de la seconde période.

Soixante-douzième minute du match, alors que les Lyonnais menaient au score depuis la 67e, Nabil Fekir, buteur, entre dans la surface du MHSC, pour doubler la mise. Son crochet du droit efface Benjamin Lecomte, sorti à sa rencontre. Mais le portier montpelliérain accroche la jambe gauche du champion du monde. Ce dernier s'écroule. En plus de ne pas siffler penalty, l'arbitre de la rencontre, François Letexier, punit le capitaine des Gones d'un carton jaune pour simulation.

François LetexierGetty Images

"C'est un scandale", lancé Jean-Michel Aulas après la rencontre. Le président de l'OL, qui a pris la défense de son joueur après le match, n'a pas hésité à taper sur les doigts de Letexier : "Je pense qu'il faut qu'il revoie calmement les images et surtout qu'il enlève de sa tête que Nabil est un tricheur, s'est-il indigné. (...) Vous savez quand Nabil dribble un joueur, il joue avec son corps alors celui est dépassé fait faute et n'est pas sanctionné. (...) Là il pénalise doublement l'équipe par ce carton jaune mais aussi Nabil parce qu'il le fait passer pour ce qu'il n'est pas, et ça, ce n'est pas possible."

L'affaire est loin d'en rester là, puisque Aulas a demandé à ce que le carton jaune soit retiré : "J'ai demandé qu'il y ait une instruction sur ce dossier-là. Qu'il soit en commission de discipline examiné comme tel." Piquant, Aulas conclut : "Dommage que ce match soit sanctionné par une double erreur à mon sens. Tout le monde a le droit de penser, et moi le premier avec un petit peu d'expérience que n'a pas monsieur Letexier."