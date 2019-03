Ligue 1 - Mario Balotelli : "Dès que je fais quelque chose ça fait le tour du monde"

Mario Balotelli n'est décidemment pas un joueur comme les autres. Que ce soit ballon au pied ou micro en main. Auteur d'un but splendide pour ouvrir le score face à l'ASSE, l'attaquant italien a distillé une superbe punchline après le match au micro de Canal +. Quand un journaliste lui a fait remarquer que sa célébration 2.0 allait faire le tour du monde, le numéro 9 olympien a répondu, dans son style inimitable : "Dès que je fais quelque chose ça fait le tour du monde".

"J'avais donné mon téléphone au journaliste du club. Je lui avais dit de rester derrière le but au cas où je marquais" a d'abord expliqué l'Italien. A la 12e minute de jeu, après avoir inscrit un but splendide d'un geste acrobatique sur corner, l'Italien s'est en allé récupérer son smartphone pour filmer, en direct, la célébration avec ses coéquipiers. Une vidéo immédiatement mis en ligne sur les réseaux sociaux du joueur de l'OM. Et qui fait depuis le buzz.

Une célébration "connectée" donc, pour une grande première. Auteur de son troisième but en autant de match avec Marseille à domicile, Mario Balotelli est déjà comme chez lui au Vélodrome. Une maison où les 55000 supporters de l'OM n'attendent désormais plus qu'une chose : un nouveau but de "Super Mario", et une nouvelle célébration made in Balotelli.