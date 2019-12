Tops

Monaco n’a pas abandonné Jardim

L’ambiance à la Turbie, le centre d’entraînement de l’ASM, n’était pas au beau fixe cette semaine. Laminé par Lille en Coupe de la Ligue (3-0), lâché par certains de ses joueurs selon la presse, Leonardo Jardim ne devait pas être très serein avant de retrouver les Dogues ce samedi soir. Il a finalement passé une excellente soirée en voyant ses joueurs se régaler pour en passer cinq à un Lille qui était très en forme depuis quelques semaines en Ligue 1. Symbole de cette révolte ? Wissam Ben Yedder. Alors que son nom était cité parmi les frondeurs, l’international français a claqué un doublé pour terminer la phase aller meilleur buteur du championnat.

Wissam Ben Yedder félicité après avoir marqué face à LilleGetty Images

Quelle soirée prolifique !

Contrairement à la semaine dernière où les buteurs avaient décidé de rester aux vestiaires, les amoureux de la Ligue 1 ont été gâtés samedi pour la 19e et dernière journée de la phase aller. 35 buts ont été marqués samedi dans les dix confrontations du soir. Six entre Monaco et Lille (5-1), cinq entre Paris et Amiens (4-1) et quatre entre Montpellier et Brest (4-0). Le père Noël était en avance. Mais, la 18e journée et ses 15 buts avait suivi une journée également très prolifique en buts (35 là aussi). Mouillez-vous la nuque pour la rentrée, sait-on jamais…

Mbappé a passé une belle soirée, à l’image de son année

Pour le dernier match de l’année, Thomas Tuchel avait décidé d’aligner son quatuor fantastique, Neymar-Icardi-Mbappé-Di Maria. Si les trois premiers ont scoré, le Français s’est encore démarqué. D’abord, il a inscrit un doublé, ce qui porte à 30 son nombre de réalisations sur l’année civile. Une première pour un joueur tricolore depuis cinquante ans ! Ensuite il a offert un joli sourire à un petit garçon venu à sa rencontre sur le terrain, en lui signant un autographe. L'une des belles images de la soirée.

Rennes, là où l'attendait

Il y a encore quatre journées, le Stade Rennais occupait la 11e place du classement quand Bordeaux pointait à la cinquième position. Quatre journées plus tard, le Stade Rennais a inversé la tendance puisqu’il est sur le podium (3e) alors que les Girondins ont chuté au 13e rang, entre Lyon et Saint-Étienne. Avec son parcours européen la saison dernière et la victoire sur le PSG en début de saison, le Stade Rennais était attendu à la lutte pour les places européennes. C’est le cas mais difficile de dire que cette phase aller a été un long fleuve tranquille pour les Bretons.

Flops

Avec Bouanga sur le flan, Saint-Étienne est inquiétant

Si le club n’a pas encore communiqué sur la blessure de Denis Bouanga, celui-ci pourrait être absent pendant six semaines selon L’Équipe. Une absence qui, si elle devait se confirmer, serait extrêmement pénalisante pour l’ASSE tant l’ancien Nîmois était primordial dans l’animation offensive de Claude Puel. Le match à Strasbourg, où les Verts ont chuté (2-1), a été une démonstration parfaite de son importance. Sans lui, Saint-Étienne est inoffensif. On en veut pour preuve l’unique tir cadré stéphanois sur la pelouse de la Meinau. Et encore celui-ci était le penalty de Boudebouz…

Dembélé a perdu la flamme

Après avoir commencé l’année sur les chapeaux de roues (cinq buts sur ses quatre premiers matches de Ligue 1), le Lyonnais Moussa Dembélé a fini l’année la tête bien basse. L’ancien du Celtic Glasgow a perdu, depuis plusieurs semaines, son mordant et son efficacité devant le but. Lors de cette 19e journée, c’est lui qui a manqué la balle de match face à Reims, à 1-1, ratant son penalty face à Rajkovic. Un échec qui a fait perdre deux points à son équipe, qui en a pourtant bien besoin. L’international Espoir n’a plus marqué depuis le 23 novembre, et le doute commence à s’installer pour le numéro 9 lyonnais. Bref pour Moussa Dembélé, les vacances arrivent à point nommé.

Moussa Dembélé (OL)Getty Images

Pour les terrains aussi, il était temps que la trêve arrive

Espérons que le père Noël apporte à Reims et à Rennes des pelouses pendant cette trêve. Les deux rencontres (Reims-OL et Rennes-Bordeaux) se sont jouées sur des terrains qui n’étaient en rien dignes de la Ligue 1. Ajoutez à cela une météo qui n'était pas clémente, et ces pelouses pourraient devenir de vrais dangers pour les joueurs.

On adore Payet, un peu moins ses célébrations

Dimitri Payet s’est encore montré décisif pour l’Olympique de Marseille contre Nîmes (3-1). Buteur et à l’origine du but de Benedetto, le Réunionnais a encore régalé. Mais s’il y a bien une chose qui nous a moins impressionné ce samedi soir, ce sont ses célébrations. Pour la première (le but a été refusé) Payet s’est sûrement pris pour un cygne, ou une danseuse étoile, ou les deux. A la toute fin de match, après son but, l’homme aux 42 réalisations pour l'OM l’a jouée un peu moins kitsch, avec “seulement” un bonnet du père Noël. Ouf.