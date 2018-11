Ligue 1 : Memphis et l'OL avaient du répondant à Guingamp

Pendant longtemps, il a été très difficile d'imaginer une victoire de l'OL samedi sur le terrain de Guingamp. Mais grâce à un Memphis Depay en feu, auteur d'un doublé et de deux passes décisives, les Lyonnais se sont sortis d'un mauvais pas (4-2), laissant beaucoup de regrets à des Bretons qui sont toujours bons derniers de Ligue 1. L'OL se rapproche du podium, à un point de Montpellier.

Une première période inquiétante pour l'OL

Pourtant, les locaux, qui disputaient leur premier match depuis le départ d'Antoine Kombouaré (remplacé dès lundi par Jocelyn Gourvennec) ont livré une prestation très solide pendant une heure, avant de compiler les erreurs derrière. Compacts défensivement face à des Lyonnais peu inspirés, les coéquipiers de Marcus Thuram, qui faisait son retour dans le groupe après 3 semaines d'absence, n'ont même pas été perturbés par la sortie prématurée de Lucas Deaux (9e).

L'En Avant a ouvert le score sur son premier tir cadré (1-0, 21e), grâce une belle tête de Thuram, renvoyant à ses tourments un Lyon profondément marqué par le nul concédé plus tôt cette semaine face à Hoffenheim en Ligue des champions. En l'absence de Nabil Fekir, et alors que Bertrand Traoré avait été laissé dans le Rhône, Bruno Genesio avait décidé de reconduire son 5-3-2, mais le peu d'idées, d'application et d'efforts déployés au cours des 45 premières minutes auront été inquiétants.

Tanguy Ndombele, Etienne Didot, En Avant Guingamp - Olympique LyonnaisGetty Images

Depay a amené la lumière

Houssem Aouar a été l'un des seuls à apporter du mouvement à son équipe (avec Ferland Mendy), et c'est après la sortie de Tanguy Ndombelé (57e), mécontent et qui l'a fait savoir, que Lyon a réagi. En manque de leaders, l'OL s'est sorti d'un scénario catastrophe sur une passe magnifique de Depay (désormais impliqué sur 28 buts en Ligue 1 en 2018) pour Aouar, qui a marqué son 5e but de la saison d'un plat du pied parfait (1-1, 62e).

Puis, d'un enchaînement rapide, le Néerlandais a renversé le score (1-2, 67e), avant de donner un avantage décisif sur une merveille de coup franc (1-3, 73e). Lyon a vu Guingamp revenir suite à un but de Thuram sur penalty (2-3, 79e), avant que Depay, toujours, ne donne un ballon parfait à Maxwell Cornet pour plier la rencontre (2-4, 8e). De quoi bien savourer la trêve internationale, et se remettre en confiance avant le derby.