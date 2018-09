Ligue 1 : Miguel Cardoso et Nantes, clap de fin ?

L'histoire est terminée. Ou du moins, "presque" terminée. Nommé entraîneur du FC Nantes en juin dernier, Miguel Cardoso devrait en effet être (déjà) destitué de son poste par Waldemar Kita, son président. Selon L'Equipe, le départ du Portugais est officieusement acté, au point que le match face à l'OL (samedi, 20h) sera dans tous les cas son dernier sur le banc des Canaris.

Qui pour remplacer Cardoso ?

Une issue largement prévisible, encore plus depuis les mots de Kita après le match face à Lille (1-2), où le président nantais avait expliqué que Cardoso "laissait des millions sur le banc" et que son équipe "jouait à la ba-balle". Visiblement, la défaite contre Nice (1-2) mardi a été la goutte de trop. Comme l'explique le quotidien, le Portugais n'est pas parvenu à inculquer sa philosophie à ses joueurs, eux qui ne goûtaient que très peu aux séances vidéo à gogo. Avec un bilan de quatre défaites, deux nuls et une seule victoire, Cardoso se savait en position délicate. Désormais, la question est de savoir qui va le remplacer.

Toujours selon L'Equipe, plusieurs profils sont à l'étude. Jocelyn Gourvennec ? Priorité du club pour remplacer Claudio Ranieri, l'arrivée de l'ancien coach de Bordeaux ne s'était alors pas faite pour un désaccord sur la durée du contrat et la composition du staff. Actuellement consultant pour Canal +, il ne devrait pas être le successeur de Cardoso. Quant à la piste Vahid Halilhodzic, elle ne fait pas l'unanimité en interne. Tout est donc ouvert concernant le futur entraîneur de Nantes. En attendant, Cardoso, lui, a un dernier match à assurer...