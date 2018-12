Ligue 1 - Monaco : Franck Passi nommé entraîneur adjoint de Thierry Henry

En crise profonde, l'AS Monaco cherche tant bien que mal des remèdes à tous ses maux. Si le mercato qui approche pourrait être l'un d'entre eux, le club du Rocher va tenter d'apporter une touche d'expérience au staff de Thierry Henry. Via un communiqué officiel, l'ASM a confirmé ce jeudi matin l'arrivée de Franck Passi sur le banc. L'ancien coach principal de l'OM et du LOSC (2017) est nommé nouvel entraîneur adjoint.

Ancien bras droit d'Élie Baup, José Anigo et surtout Marcelo Bielsa à l'OM (et au LOSC), Passi va donc de nouveau porter ce costume avec Thierry Henry. Le but ? Lui apporter toute son expérience et l'accompagner dans certains de ses choix. "Franck Passi connaît bien le Championnat de France et le rôle d’entraîneur adjoint qu’il a notamment exercé auprès de Marcelo Bielsa", récite ainsi le communiqué monégasque.

Après l'échec de la venue de Julien Stéphan (devenu entraîneur principal de Rennes après le départ de Lamouchi), l'été dernier, Thierry Henry tient donc son adjoint d'expérience.