Ligue 1 - Monaco-Strasbourg : Pascal Garibian confirme la panne du VAR

Le directeur technique de l'arbitrage Pascal Garibian a confirmé à l'AFP "un dysfonctionnement de l'assistance vidéo à l'arbitrage" (VAR) lors de Monaco-Strasbourg samedi soir en Ligue 1, en assurant que "les acteurs en étaient informés, dans le respect du protocole". Après la lourde défaite contre les Alsaciens (5-1), l'entraîneur monégasque Thierry Henry s'était emporté contre la VAR, qui "ne fonctionnait pas" sur un "penalty flagrant" pour son milieu offensif Rony Lopes.

"Je vous confirme que l'assistance vidéo a dysfonctionné à partir de la 44e minute et jusqu'à la 68e minute, avec des écrans noirs qui ne transmettaient plus les images" de la rencontre, a expliqué dimanche Garibian. "Mais le 4e arbitre en avait informé les deux entraîneurs et l'arbitre central avait prévenu les deux capitaines en toute transparence, comme le protocole le prévoit", a-t-il souligné auprès de l'AFP.

"Ce n'est pas la première fois qu'il y a des dysfonctionnements, mais sur les 200 matchs avec la VAR jusqu'ici, cela reste à la marge", a assuré le responsable. "Quand une technologie de pointe est mise en place, il y a toujours un risque de dysfonctionnement", a-t-il conclu. En cas de problème de ce type, la Ligue de football professionnel peut se tourner vers son prestataire vidéo, la société Hawk Eye, pour demander des explications.