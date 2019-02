Ligue 1 - Montpellier : Aguilar de retour, Delort toujours absent

Bonne nouvelle pour Michel Der Zakarian et le MHSC. Le club montpelliérain pourra compter sur les services de Ruben Aguilar pour affronter le Paris Saint-Germain mercredi en match en retard de la 17e journée de Ligue 1. En revanche, Andy Delort reste indisponible.

"Ruben va mieux, mais Andy (Delort, ndlr) est toujours out. On espère le récupérer dimanche prochain", a indiqué l'entraîneur Michel Der Zakarian lors d'une conférence de presse. L'attaquant et buteur Andy Delort, touché au pubis la semaine passée à l'entraînement, manquera son deuxième match d'affilée après avoir été privé du déplacement à Lille. Il pourrait opérer son retour le 24 février à la Mosson face à Reims.

Le jeune défenseur Nicolas Cozza, qui a joué samedi avec la "réserve" à Alès, réintègre le groupe de dix-huit joueurs.

Le défenseur international serbe Mihailo Ristic, touché à la cuisse droite à Lille, a passé lundi des examens rassurants. Arrivé lors du mercato hivernal, ni lui, ni l'Uruguayen Mathias Suarez ne sont qualifiés pour disputer ce match en retard.