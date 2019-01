Ligue 1 : Montpellier retrouve le succès contre Caen (2-0)

Première victoire de l’année pour Montpellier. Les Héraultais se sont imposés (2-0) face à Caen lors de la 22ème journée de Ligue 1 grâce à des buts de Gaëtan Laborde et un csc de Paul Baysse, mettant fin à une série de cinq matches sans victoire en championnat (3 nuls, 2 défaites). Le MHSC gagne une place au classement (6e) et revient à 2 points du podium, à égalité de points avec Strasbourg, tandis que les Caennais (17e) manquent l’occasion de creuser l’écart sur Monaco et Guingamp en vue du maintien.

Une semaine avant le derby face à Nîmes, Montpellier s’est rassuré en retrouvant le goût de la victoire face à Caen au terme d’une rencontre qui a longtemps manqué de saveur. Cinq petit tirs cadrés dans ce match et pas un seul en première période, à peine une frappe trop écrasée d’Andy Delort pour être vraiment prise en compte (29e).

Caen baisse la tête, Montpellier la relève

C’est au retour des vestiaires que la rencontre s’est décantée. En moins de dix minutes, les hommes de Michel Der Zakarian ont su accélérer pour tuer le match. A la 51ème minute de jeu, Brice Samba a détourné d’une magnifique manchette la reprise de Damien Le Tallec, seul au point de penalty après un centre de Ruben Aguilar. Mais dans la continuité de l’action, Gaëtan Laborde s’est imposé dans les airs devant Paul Baysse pour lober de la tête le gardien caennnais qui ne s’est pas relevé à temps.

À peine 8 minutes plus tard, Paul Baysse encore lui a détourné dans son propre but un ballon repoussé par Alexander Djiku (59e). Les Montpelliérains ont continué de pousser mais Brice Samba a permis à son équipe de rester en vie (64e, 69e) et sans un arrêt magnifique de son homologue héraultais sur une frappe de Bammou (76e), Caen aurait même pu revenir dans le match.

Malgré tout, les hommes de Fabien Mercadal ont montré trop peu de choses et enchaînent logiquement un quatrième match de suite sans victoire en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites). Les Caennais restent 17es du classement avant le match d’Amiens face à Lyon, 3 points devant Monaco et 4 devant Guingamp. Le MHSC qui n’avait plus marqué deux buts dans une même rencontre depuis le 1er décembre 2018 revient quant à lui à un point des places européennes avec toujours un match en retard.