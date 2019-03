Ligue 1 : Moussa Dembélé monte en puissance et c'est tout l'OL qui en profite

En 2019, tout roule pour Moussa Dembélé. Depuis le retour de la trêve hivernale l'attaquant français de 22 ans ne cesse de monter en puissance. Auteur de 7 buts et de 2 passes décisives avec l'OL en 2019, Dembélé est devenu grâce à son doublé face à Toulouse ce dimanche (5-1) le meilleur buteur lyonnais de la saison avec 13 buts inscrits toutes compétitions confondues dont 9 en Ligue 1.

En dehors de ces statistiques flatteuses pour l'ancien joueur du Celtic, c'est dans le jeu que l'avant-centre de l'OL a passé un cap ces dernières semaines. Son doublé contre le TFC en est l'illustration parfaite. Face à une défense aux abois, Dembélé a fait étalage de tout son talent, aperçu par intermittence depuis son arrivée entre Rhône et Saône l'été dernier.

Devenu indéboulonnable

En faisant d'abord parler sa puissance et sa vitesse balle au pied, le numéro 9 des Gones a déposé Shoji sur la gauche de la surface avant de conclure d'une frappe chirurgicale. Quelques minutes plus tard, Dembélé s'est offert son premier doublé depuis le 26 septembre dernier, son deuxième seulement avec l'OL. A l’affût, dans la surface, il a repris un centre parfait de Fekir et démontré, à tous, ses qualités d'avant-centre.

Plus à l'aise dans le jeu, meilleur techniquement et très intéressant dans le schéma tactique de Bruno Genesio, le natif de Pontoise est désormais indiscutable à Lyon. Depuis fin janvier et sa titularisation à Amiens en Ligue 1, le joueur passé par Fulham et le Celtic est indéboulonnable à la pointe de l'attaque lyonnaise. Et c'est tout le club rhodanien qui en profite.

Moussa Dembele lors de Lyon - Bordeaux en Ligue le 3 novembre 2018Getty Images

En point d'attache et avec son jeu dos au but, Dembélé fait remonter tout le bloc lyonnais lorsqu'il est sur la pelouse. Souvent irrégulier en début de saison, l'Olympique Lyonnais cherchait depuis le départ de Mariano Diaz un profil de ce type que des joueurs comme Fekir, Memphis ou Traoré peuvent alimenter dans la surface de réparation adverse.

Mais Moussa Dembélé, ce n'est pas seulement un pur avant-centre, renard des surfaces, comme pouvait l'être Mariano Diaz la saison dernière. Grâce à une belle pointe de vitesse et une bonne lecture de jeu, l'attaquant français est aussi un très bon contre-attaquant. Une qualité qui lui avait permis de disputer l'intégralité de la rencontre face au FC Barcelone le 19 février dernier.

S'il n'avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent face aux Blaugranas au Groupama Stadium, Moussa Dembélé sera à coup sur l'une des armes lyonnaises pour le match retour dans 10 jours au Camp Nou. L'OL comptera sur la forme du moment de son numéro 9 pour réaliser l'exploit et rejoindre les quarts de finale de C1 pour la première fois depuis 9 ans.