Il restait une poignée de secondes à jouer dimanche dernier quand Neymar a surgi. Pas pour inscrire un but d'anthologie cette fois-ci mais pour faucher le Bordelais, et ex-Parisien, Yacine Adli, par derrière. L'arbitre de la rencontre, Willy Delajod, n'a pas hésité : deuxième carton jaune et expulsion de la star brésilienne alors que le PSG tenait la victoire (4-3). Trois jours après les faits, la commission de discipline de la LFP s'est réunie et a décidé d'infliger un match de suspension ferme à Neymar.

L'ancien Barcelonais manquera donc le match PSG-Dijon, samedi (27e journée de L1). Cependant, Thomas Tuchel pourra compter sur lui dans pile une semaine pour la demi-finale de Coupe de France, à Lyon. Avant la réception tant attendue du Borussia Dortmund en huitièmes de finale retour de Ligue des champions le mercredi 11 mars, Neymar aura l'occasion de rejouer en Ligue 1 : le samedi 7 mars à Strasbourg.

Vidéo - "A force de mettre Neymar dans le formol..." 03:19

Outre cette suspension d'un match, c'est une journée sans pour Neymar et le PSG après les révélations de l'Equipe. Ce mercredi, le quotidien a annoncé que Neymar aurait refusé de s'entraîner le 13 février dernier, au lendemain du quart de finale de la coupe de France disputé à Dijon (6-1) auquel le Brésilien n'a pas pris part. Par ailleurs, le PSG sera également privé de Presnel Kimpembe pour un match. Cette sanction prendra effet le mardi 3 mars. Le champion du monde manquera donc le choc de Coupe de France au Groupama Stadium.