Ligue 1 - OGC Nice-Stade Rennais : Hatem Ben Arfa dans le groupe et prêt à débuter avec Rennes

Les grands débuts d'Hatem Ben Arfa avec le Stade Rennais approchent. Arrivé il y a seulement deux semaines à Rennes, après avoir passé plus d'un an et demi sans jouer, le milieu offensif a bien été retenu dans le groupe de 19 joueurs rennais qui se rend à Nice vendredi pour la 5e journée de Ligue 1 (19h00).

L'entraîneur Sabri Lamouchi s'était montré volontairement flou, mercredi, sur l'éventuelle présence de l'attaquant, expliquant qu'il affichait une forme satisfaisante et une bonne intégration dans le groupe mais enjoignant tout le monde à se montrer patient.

Des débuts qui devraient se faire.. sur le banc

Ben Arfa débutera très vraisemblablement sur le banc le match contre le club qui l'avait relancé en 2015/2016 (34 matches), avant qu'il ne parte au Paris Saint-Germain où il n'avait joué que 23 matches de Ligue 1 la première saison - dont 5 comme titulaire - et aucun la suivante.

"Vous êtes curieux de savoir s'il va commencer le match, mais Hatem n'a pas besoin de 90 minutes pour faire gagner son équipe", avait glissé Lamouchi dans un sourire en conférence de presse d'avant-match.