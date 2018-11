Ligue 1 - OL-ASSE : avant-centre, la belle vie pour Khazri

C'est un grand classique du football. Avec le poids de l'âge et ses privilèges, de nombreux joueurs ont changé de poste au cours de leur carrière. Bien souvent, le chemin se fait dans un sens : du couloir vers le centre. Les aller-retours incessants le long de la ligne sont alors censés être compensés par une certaine maîtrise tactique au cœur du jeu.

Pour Wahbi Kharzi, il y a un peu de cela. A 27 ans, le Corse prend petit à petit ses marques au poste d'avant-centre et ses sprints sur les ailes se font un peu plus rares. Mais ce n'est pas pour y abandonner toute idée de combat. Le Stéhanois est un bagarreur dans l'âme, lui qui n'a pas forcément la trajectoire d'un Memphis Depay, autre milieu offensif passé avant-centre ces derniers mois à Lyon.

" Il est toujours dans les bons coups "

Les deux joueurs, qui se retrouvent vendredi soir dans le derby, ont plutôt réussi leur reconversion, mais sans forcément y trouver les mêmes bénéfices. Amoureux du beau geste, joueur d'évitement, Depay n'a jamais vraiment tenté d'être un point d'appui pour le reste de son équipe. Ce n'est pas la qualité première de Khazri mais il fait assurément preuve de volonté dans ce domaine.

"Wahbi est toujours dans les bons coups, disait de lui son entraîneur Jean-Louis Gasset fin octobre. C’est un garçon qui peut passer, marquer et gagner des coups franc." Sur ce dernier point, le coach des Verts n'est pas trahi par les statistiques. Avec 1,8 faute subie par match, Khazri figure dans le top 30 des joueurs qui obtiennent le plus de coups franc 1. Il est aussi l'un des joueurs qui commet le plus de fautes à Saint-Etienne (1,3 par match, 5 cartons jaunes récoltés), un péché récurrent qui dit toutefois beaucoup de l'amour du joueur pour les duels.

"J’ai l’impression d’être arrivé à maturité, je suis plus efficace dans mon jeu, je me disperse moins", disait-il début octobre sur RMC. Evidemment, l'international tunisien ne faisait pas référence à ces petites frictions dont il demeure un acteur majeur sur les prés mais bien à ce réalisme nouveau face aux buts. Avec 6 buts inscrits en 12 matches, Wahbi Khazri est de loin le meilleur buteur des Verts (Loïs Diony et Rémy Cabella sont à 3 buts), lui est également celui qui tente le plus de tirs par match (3,2 contre 2,9 pour Cabella et 1,8 pour Diony).

Khazri au duel lors du match entre Saint-Etienne et Amiens.Eurosport

Une situation partie pour durer ?

Sûrement un peu frustré par cette situation et relégué sur l'aile gauche ces dernières semaines, Diony a bien tenté de rappeler qu'il préférait jouer dans l'axe. Publiquement, Gasset a confirmé qu'il préférait son système avec Kharzi en pointe. Et ce qui ressemblait à première vue à du bricolage est en train de devenir un dispositif pérenne dans le Forez.

"Ce repositionnement en tant qu’attaquant, que m’a fait connaître Sabri Lamouchi, me fait beaucoup de bien", disait également le Stéphanois en octobre. S'il a joué une dizaine de matches dans cette position cette saison, Wahbi Khazri avait commencé à prendre ses marques avec le Stade Rennais de Lamouchi la saison passée. Depuis, c'est aussi dans ce rôle qu'il officie avec la Tunisie. Et il devrait bien sûr démarrer ainsi à Lyon vendredi soir. Avec l'espoir de confirmer une autre actualité heureuse : celle d'une campagne nationale pour l'instant réussie. A un petit point de l'OL (4e) et à trois du Losc (2e), les Verts peuvent pour l'instant rêver du podium. Ils le doivent en grande partie à leur étonnant buteur.