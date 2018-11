Ligue 1 - OL : Nabil Fekir de retour contre Bordeaux

Bruno Genesio, qui s'exprimait en conférence de presse, n'a pas précisé si Fekir débutera la rencontre ou s'il prendra place sur le banc. "Nous verrons. Le plus important est qu'il est prêt à jouer. C'est notre capitaine et l'un de nos leaders techniques. Combien de temps ? C'est le match qui nous guidera. N'oublions pas que nous avons un autre match mercredi et qu'il faudra en tenir compte", a déclaré Genesio.

Fekir "va nous amener évidemment du liant et une touche technique et de l'efficacité supplémentaire. Mais j'attends aussi son apport sur le terrain dans le rôle de capitaine qu'il avait la saison dernière; d'être ainsi l'un de mes relais avant et pendant le match, dans le discours qu'il tiendra aux joueurs avant le coup d'envoi, à la mi-temps. C'est important", a poursuivi l'entraîneur lyonnais.

Par ailleurs, l'attaquant Maxwel Cornet, blessé à une cheville avec la sélection ivoirienne, fait également son retour dans le groupe.