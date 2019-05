Le Stade Brestois tient son nouvel entraîneur. Après la démission de Jean-Marc Furlan (depuis parti à Auxerre) en fin de saison, le club breton, deuxième du dernier Championnat de Ligue 2 et promu à l'échelon supérieur, a officialisé ce vendredi l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio, libre depuis son départ de Dijon l'hiver dernier. Ce dernier a signé un contrat de deux saisons, plus une en option, a fait savoir le club.

"Au Stade Brestois, Olivier Dall’Oglio aura pour mission principale de maintenir le club en Ligue 1 Conforama et de faciliter son adaptation à ce niveau de compétition après six saisons passées en Domino’s Ligue 2", a précisé Brest via un communiqué.