Ligue 1 - OM-LOSC : Christophe Galtier, cet entraîneur trop sous-coté

Galtier entraîneur très (trop) défensif ? Depuis décembre 2017, et son arrivée au LOSC, l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne a prouvé à maintes reprises qu'il n'était pas que ça. Preuve en est, Lille, est actuellement deuxième de la Ligue 1, à trois points devant l'Olympique lyonnais, avant de se déplacer à Marseille vendredi (20h45).

Et si Galtier n'était pas tout simplement l'un des entraîneurs les plus sous-cotés du championnat français ? Pour une très simple raison, il sait s'adapter à son effectif. Un peu le contraire de Marcelo Bielsa, qu'il a remplacé, et qui n'était pas parvenu à imposer son système de jeu à ses joueurs.

Résultat, avec une équipe qu'il n'a pas choisie, il permet au LOSC d'éviter de peu la relégation en terminant 15e. Et confirme cette saison, avec des joueurs rigoureusement sélectionnés et validés avec Luis Campos, le directeur sportif du club. Tout juste un an après son arrivée, les Dogues ont officialisé sa prolongation de contrat jusqu'en juin 2021. L'histoire semble se répéter, puisqu'en 2009, lorsque Galter avait repris les rênes de l'ASSE, le club n'était pas très loin de la zone de relégation.

Vidéo - 22e j. - Galtier : "Une confrontation directe pour l'Europe" 01:25

"La possession de balle, c'est du blabla"

Ne lui parlez pas de possession de balle, Galtier n'en est pas un adepte, loin de là : "On a eu cette possession de balle pour les poètes, pour les artistes. Mais la possession de balle, c'est du blabla", affirmait-il en janvier 2018, après la défaite de son équipe contre Troyes (1-0).

Le technicien préfère miser sur la discipline tactique et les efforts défensifs, même si parfois c'est la grosse fessée. Mieux vaut prendre une fois 1000 buts, que 1000 fois un but. Galtier, c'est le pragmatisme pur et dur. Jouer en contre ? Peu importe, il a les joueurs pour, et c'est efficace.

Certes, Galtier a pris le soin de consolider sa charnière centrale. Mais de là à en faire un entraîneur trop défensif ? Pas du tout, Lille, en 21 journées de championnat, c'est presque deux points pris par match, et 31 buts marqués, soit la quatrième attaque du championnat. Galtier profite d'un trio offensif très efficace en contre : Nicolas Pépé, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba. Avec 21 buts encaissés, le club fait aussi partie des meilleures défenses de Ligue 1.

Nicolas Pépé (Lille)Getty Images

Une qualification en Ligue des champions, premier pas vers la reconnaissance ?

Cette image d'entraîneur défensif, Galtier l'a surtout acquise à Saint-Etienne. Il est vrai que sur ses deux dernières saisons, 2015-16 et 2016-17, l'attaque des Verts était toujours située en milieu de classement, alors que la défense, était 3e puis 6e avec seulement 37 et 42 buts encaissés. Là encore, l'entraîneur s'était adapté à un effectif qui s'était avéré être moins qualitatif offensivement que prévu avec les départs de Max-Alain Gradel et de Mevlut Erding.

Le technicien français est également trop peu connu et reconnu sur la scène européenne. Une qualification du LOSC en Ligue des champions pourrait bien changer la donne pour lui, surtout lorsqu'on sait où étaient les Dogues il y a 14 mois. Et ce d'autant plus que son effectif peut lui permettre de ne pas être ridicule. Galtier n'a jamais participé à la compétition reine d'Europe avec les Verts, ce sera peut-être le cas l'année prochaine avec les Dogues.