Ligue 1 - OM - PSG : Neymar et Marseille, enfin le déclic ?

Il y a six ans maintenant, un certain Zlatan Ibrahimovic réussissait sa première au Vélodrome. Le 7 octobre 2012, le Suédois inscrivait un doublé magnifique en deux minutes face à l'Olympique de Marseille, pour son premier Classique sous le maillot du PSG (2-2). Le début d'un long martyr pour la défense olympienne, transpercée onze fois en dix rencontres par le géant. On promettait le même destin à l'OM face à Neymar, successeur de Zlatan dans le rôle de la superstar parisienne. Pourtant, le Brésilien n'a pas vraiment marqué le Classique de son empreinte jusqu'ici. Ou, du moins, pas comme il l'entendait.

Au Vélodrome, les nerfs à vif

Comme Zlatan, Neymar a connu son premier match contre Marseille au Vélodrome. Comme pour le Suédois, tout s'est joué en deux minutes pour le Brésilien. Mais au lieu d'empiler les buts ce 22 octobre 2017, l'ancien joueur du Barça a collectionné les cartons jaunes. Un premier avertissement pour une semelle sur Morgan Sanson (85e), un second pour avoir bousculé Lucas Ocampos (87e), et Neymar n'a pas vu le terme de son premier OM - PSG, achevé à 2-2. Le dernier acte d'un match tendu pour le Brésilien, cible favorite des supporters marseillais… jusqu'à être protégé par les forces de l'ordre lors des corners.

Neymar lors de son expulsion face à l'OM au Vélodrome le 22 octobre 2017Getty Images

Le match de la superstar parisienne aurait pourtant pu être réussi, après une excellente première période. C'est le Brésilien lui-même qui avait égalisé à 1-1 après l'ouverture du score marseillaise (33e), d'une frappe du gauche, inscrivant à l'époque son septième but en huit rencontres. Moins actif après la pause, Neymar avait souffert de l'impact physique marseillais, et de la très bruyante ambiance du Vélodrome. Jusqu'à craquer dans les derniers instants, juste avant que Cavani ne sauve Paris d'un maître coup franc dans le temps additionnel.

"Ney" s'était d'ailleurs plaint du traitement qui lui avait été réservé ce soir-là, après la rencontre. "Les supporters m'ont lancé des baguettes, des jus d'orange… Tout ! Ce n'est pas du football", avait-il dit, avant de qualifier son expulsion "d'exagérée et injuste". "Je n'ai pas perdu mon sang-froid, j'assume mon erreur", avait conclu le Brésilien. Avec, déjà, les yeux sur le retour au Parc des Princes.

Au Parc, l'accident

Retour, d'ailleurs, qui aurait pu n'être qu'une formalité. Quelques semaines après le match nul au Vélodrome, le PSG domine cette fois tranquillement son rival marseillais au Parc des Princes (3-0). Un but de Kylian Mbappé, un CSC de Rolando, un but d'Edinson Cavani (sur une passe décisive de Neymar), et le PSG s'achemine vers un succès sans accroc. Pourtant, sur une action a priori anodine, le Brésilien se tord la cheville, avant de quitter la pelouse sur une civière, sous le regard inquiet de Nasser Al-Khelaïfi. Sa dernière apparition avec Paris en 2017-2018.

Le début de longs mois de feuilletons et de polémiques. Rentré au Brésil pour se faire opérer, afin de conserver l'espoir de disputer la Coupe du monde russe avec la Seleçao, le Brésilien cristallise toute l'attention, à Paris et ailleurs. Les déclarations de son père, critiquant la gestion de la blessure par le club parisien ("Le PSG sait qu'il ne pourra pas compter sur Neymar pour les six ou huit prochaines semaines, qu'il se fasse opérer ou non"), alimentent alors les rumeurs de départ, renforcées par le silence du joueur, et son choix de passer la majorité de sa période de convalescence au pays.

Neymar s'est blessé face à l'OMGetty Images

Après un Mondial russe moyen, achevé en quarts de finale contre la Belgique (1-2), le joueur le plus cher de l'histoire est malgré tout revenu dans la capitale. En repartant sur des bases plus élevées que jamais : avant d'affronter Marseille dimanche, il compte déjà huit buts en huit matches de championnat, et trois en trois rencontres de Ligue des champions. Toutes les conditions semblent ainsi réunies pour que Neymar marque un OM - PSG de son empreinte. Ou, au moins, qu'il le dispute cette fois-ci dans son intégralité.