Ligue 1 - OM : Rolando de retour à l'entraînement

Aux abois depuis le début de saison, la défense de l'OM tient peut-être le remède à ses maux. Ou du moins, une possible solution. Blessé depuis la fin de saison dernière et une vilaine rupture totale du tendon d'Achille, Rolando, cadre du groupe olympien, a fait son grand retour à l'entraînement jeudi. Comme le rapporte La Provence, le défenseur portugais a même effectué plusieurs exercices du côté du centre Robert Louis-Dreyfus.

Interrogé par le quotidien, Rolando en a dit un peu plus concernant son éventuelle date de retour. "On n'a pas défini une vraie date", explique tout d'abord le défenseur de 33 ans. "Mon corps sera le seul juge. Je serai prêt et disponible pour l'entraîneur dans quelques petites semaines. Trois ou quatre maximum, à mon avis. Je n'ai pas de date précise en tête, mais dans pas longtemps. Je connais mon corps, je serai vite prêt", a-t-il assuré.

Concernant sa santé, Rolando a expliqué que tout "allait bien", ce qui lui a permis de "retoucher le ballon pour la première fois" avec ses coéquipiers jeudi. Le retour est donc proche.