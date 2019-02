Ligue 1 - OM : Sakai présent à l'entraînement

Voilà un retour qui ne fait pas de mal aux Olympiens. Absent depuis le début de l’année civile en raison de sa participation avec le Japon à la Coupe d’Asie, le défenseur de l’OM, Hiroki Sakai, a repris le chemin de l’entraînement ce matin au centre Robert Louis-Dreyfus.

Sans Thauvin, Strootman, Payet, Rami et Balotelli contre Bordeaux

La question est de savoir si l’international japonais aura récupéré pour disputer le match en retard de la 18ème journée de L1 contre Bordeaux prévu ce mardi (19 heures). Une rencontre à huis-clos suite à la sanction prononcée à titre conservatoire par la Ligue après le jet d'un pétard sur la pelouse contre Lille le 25 janvier dernier.

A noter que Florian Thauvin et Kevin Strootman seront suspendus pour cette rencontre, et Rudi Garcia sera privé de banc. Les Marseillais devront également se passer des services de Dimitri Payet et Adil Rami, blessés, ainsi que de Mario Balotelli, non qualifié.