Ligue 1 - OM : une impuissance difficile à guérir...

Alain emmène son fils, Sacha, au stade depuis qu'il peut marcher. Et ce fan marseillais n'a encore jamais eu l'occasion d'assister avec sa progéniture à une victoire de l'OM dans un clasico au stade Vélodrome. "Mon minot n'a que 6 ans, explique cet abonné du virage Nord. Mais il n'a pas pu vibrer comme moi pour ces matchs si particuliers. Je me rappelle avoir passé mes meilleurs moments au stade lors des succès contre le PSG. Lui, il est trop jeune pour avoir assisté à une victoire de l'OM. Même si la saison dernière, ça n'est pas passé loin..."

Ce but de Cavani à la 93e minute de jeu permettant au PSG d'arracher le nul (2-2) hante encore les nuits de nombreux supporters. "On a vraiment du mal à se faire à l'idée que l'on ne peut plus rivaliser avec eux, explique, tête basse, Antoine, qui aura 42 ans le jour du clasico. J'aimerais bien fêter mon anniversaire au stade par une victoire. Mais ça paraît tellement improbable que je ne l'imagine plus." Cette impuissance à faire le poids devant le leader incontesté du championnat amène les Olympiens à voir plus loin. "On se dit que c'est une période difficile à vivre, relativise Yacine, 18 ans, très lucide sur le fossé entre les deux clubs. On a eu notre époque de gloire, ils profitent aujourd'hui d'écraser tout le monde en France. Mais la roue va bien tourner un jour."

A l'instar des supporters de l'OM, les anciens joueurs marseillais sont résignés quand leur équipe de cœur affronte l'ogre parisien. Elu joueur olympien du siècle dernier, Jean-Pierre Papin peine à voir un si grand gouffre s'être creusé entre les deux clubs. "Le clasico ? Lequel ? Real-Barça ? Ah non, OM-PSG ! Franchement, je n'ai pas trop envie d'en parler, nous explique JPP, la gorge serrée. C'est tellement déséquilibré. Les forces en présence ne sont vraiment pas les mêmes." Comme beaucoup d'observateurs, l'ancien buteur de l'OM ne peut s'empêcher de constater la cruelle évidence : Marseille ne joue plus dans la même cour que Paris. "Bien sûr que ça reste un truc particulier, poursuit-il. Mais tu ne peux pas imaginer que l'OM s'impose, surtout avec le match contre la Lazio de Rome..." Sèchement battus par les Italiens (1-3), les Marseillais abordent le clasico avec la crainte de s'incliner encore plus largement.

" Papin : "On joue pour la seconde place" "

Conscients de leur retard dans tous les secteurs, les Marseillais estiment ne pas jouer le même championnat que le PSG. "Il y a Paris et les autres, avoue un responsable de l'OM du côté de la Commanderie. C'est trop difficile de lutter à armes égales avec eux. On doit simplement limiter la casse. Mais c'est dur. Car, à Marseille, nous sommes très fiers de notre équipe." Expert de la Ligue 1 pour la commenter tous les week-ends pour beIN Sports, JPP va plus loin dans son analyse de la situation. "Maintenant, il faut savoir qu'en France, on débute le championnat pour accrocher la seconde place, nous détaille le meilleur buteur de la première division de 1988 à 1992. Il n'y a qu'en France où l'on peut voir une telle situation. En Espagne, le Real, le Barça et l'Atlético jouent pour le titre chaque saison ; en Angleterre, cinq équipes peuvent être championnes ; et en Allemagne, Dortmund et le Bayern s'affrontent cette année." Et Papin de conclure : "Sur cinq années d'affilée, Paris va être champion quatre fois et Monaco va s'imposer une fois. C'est ça la réalité de notre championnat."

Pour combattre cette impuissance, l'OM tente de se donner d'autres objectifs que de lutter face à Paris. "Nos nouveaux adversaires s'appellent Lyon, Monaco ou Saint-Etienne, lâche Diego, membre des MTP depuis 5 ans. On a pris la mauvaise habitude de passer une soirée difficile contre Paris. C'est dur mais on doit se dire que ce n'est qu'un match. Avant, on misait trop sur cette rencontre pour donner un sens à notre saison. Le truc, c'est peut-être de rendre ce match comme un autre finalement. Et là, on pourra les battre car ils n'auront pas cette détermination en plus qui fait qu'ils sont intouchables..." Dimanche, le Vélodrome fera pourtant tout pour que ce clasico reste un match à part. Et si l'OM venait à ne pas s'incliner face à Paris, ce serait déjà une belle victoire pour tous les Olympiens...