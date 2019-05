Il y a des séparations parfois plus douloureuses que d'autres. Si celle entre Rudi Garcia et l'OM ne risque pas d'attrister les supporters marseillais, elle risque de faire pleurer le portefeuille du propriétaire Franck McCourt. En effet, le futur-ex entraîneur olympien, qui avait prolongé en octobre dernier, ne compte pas partir les mains vides. Et selon les informations de La Provence, lui et son staff devraient encaisser un chèque aux alentours de 10 millions d'euros.

"Si c'était juste un intérêt financier, je n'aurais pas attendu octobre pour prolonger, vous m'avez saoulé depuis le 1er juillet pour savoir quand j'allais le faire. Si c'était un intérêt financier, je resterais", se justifiait Garcia mercredi.

Interrogé sur cette possible indemnité, Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, avait quant à lui esquivé le sujet. "On ne va pas rentrer dans les détails. Je ne regrette absolument pas ce choix (de prolonger Garcia en octobre). Après sur les conséquences financières dont vous parlez, ça n'a aucun rapport avec la réalité", répondait-il sèchement. Peu après, L'Equipe confirmait que Garcia allait empocher une indemnité après son départ.