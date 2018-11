Ligue 1 - "On n'a jamais joué pour gagner" : Galtier a vu un tout petit LOSC

L'ex-dauphin est tombé du podium. Et c'est bien "logique", à écouter Christophe Galtier, particulièrement critique après la défaite du LOSC à Nice (2-0) dimanche après-midi lors de la 14e journée de Ligue 1. "On a failli dans l'effort, le replacement, la détermination", a regretté Galtier après la rencontre, en insistant particulièrement sur le dernier point. "Cela se voit au fur et à mesure du match, assez rapidement chez certains."

Sous le déluge azuréen, les Lillois ont pourtant montré quelques velléités offensives pour tenter de retrouver le chemin du succès, près d'un mois après leur dernière victoire en championnat. Les intentions étaient peut-être là, mais pas de la bonne manière selon l'entraîneur lillois : "On a joué pour attaquer, mais jamais pour marquer, jamais pour gagner. Ce manque de détermination est très agaçant, très rageant. Avec une plus grande détermination, on n'aurait pas été mené."

Une "équipe jeune" qui a "besoin d'apprendre"

Christophe Galtier regrette ainsi des situations favorables mal négociées, "des 3 contre 3, 4 contre 3, 5 contre 3 sur le plan offensif, sans un arrêt du gardien adverse". Pour le technicien qui a maintenu le LOSC en Ligue 1 l'an dernier, cela montre une nouvelle fois que son équipe est "jeune" et a encore "besoin d'apprendre". "Pour bien exister dans ce championnat, on doit faire beaucoup, beaucoup plus", a-t-il ajouté.

" On a eu sept attaquants sur le terrain. Cela n'a rien changé "

Avant la trêve déjà, les Lillois s'étaient cassés les dents sur la défense strasbourgeoise, restant muets malgré 23 tirs, dont 9 cadrés. Cette fois, ils n'ont tenté leur chance qu'à 8 reprises, pour 2 petites frappes cadrées, malgré une nette domination en début de rencontre. "L'équipe est dépendante des joueurs décisifs", observe Galtier. "Lorsqu'ils le sont moins, c'est compliqué. Mais on a eu sept attaquants sur le terrain. Cela n'a rien changé."

L'entraîneur lillois a surtout vu un "relâchement", qui intervient selon lui "parce que tout allait bien et qu'on revient d'une coupure internationale". Il faut également "prendre en compte" la fatigue "avec l'accumulation des matches, les déplacements en sélection", a-t-il ajouté. Une semaine plus tranquille l'attend à partir de lundi… avant d'affronter des Lyonnais qui ne se sont pas privés de prendre la place de dauphin abandonnée par les Lillois.