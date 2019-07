Manquant à l'appel de la reprise avec le groupe parisien le 8 juillet dernier, lendemain de la victoire du Brésil à la Copa America, Neymar a brillé par son absence la semaine dernière au Camp des Loges. De plus en plus sujet à un départ du PSG cet été, le Brésilien aurait informé son entraîneur, Thomas Tuchel, de ses envies d'ailleurs avant même son départ pour la Copa, qui avait débuté le 14 juin dernier. Le technicien allemand l'a confirmé à la sortie de la victoire face au Dynamo Dresde en match amical mardi (6-1).

"Je suis toujours déçu si un joueur est en retard à l'entraînement. Mais c'est clair entre nous. C'est entre le club et 'Ney' maintenant. Nous travaillons ensemble avec les joueurs", a déploré Tuchel au micro de RMC Sport, confirmant ensuite que le joueur l'avait informé avant son départ pour le Brésil de son envie de départ du PSG. "Si je savais qu'il voulait partir ? Oui, avant la Copa America. C'est une chose entre le club et lui maintenant. Je suis l'entraîneur, il est mon joueur. S'il est dans le vestiaire, il est mon joueur et je vais travailler avec lui."

Dans une position de plus en plus délicate au PSG, Neymar ne cache donc plus ses velléités de départ au sein du club. Thomas Tuchel sait qu'il doit en tout cas s'y préparer. "Je suis prêt pour tout. On doit être flexibles.", a confirmé l'entraîneur. Reste désormais à trouver un terrain d'entente pour laisser partir le Brésilien. Paris ne veut pas le brader. Barcelone, le plus intéressé, ne fera pas de folies pour le rapatrier. Thomas Tuchel, lui ne compte vraisemblablement plus sur son implication.