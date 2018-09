Ligue 1 : pour vous, Kylian Mbappé (PSG) est le meilleur jeune du mois d'août

Mbappé, évidemment. Avec ses trois buts et sa passe décisive en à peine un match et demi de Ligue 1 au mois d'août, la pépite du PSG s'est illustrée et vous l'avez logiquement élue meilleur jeune joueur du Championnat du mois. Crédité de quelque 5900 voix, le champion du monde devance très largement Ismaïla Sarr (1100 voix) dans notre consultation menée sur notre page Facebook. Il prend logiquement la tête du premier classement général :

1 - Mbappé (PSG, 19 ans) 10 points

2 - Sarr (Rennes, 20 ans) 6 points

3 - Bernardonni (Nîmes, 21 ans) 4 points

4 - Sangaré (Toulouse, 20 ans) 3 points

5 - Sissoko (Strasbourg, 20 ans), 2 points

6 - Todibo (Toulouse, 18 ans) 1 point

Comment ça marche ? Chaque mois, la rédaction d’Eurosport.fr sélectionne six joueurs nés à partir du 1er janvier 1997 et les soumet à vos votes via Facebook. Des points leur sont attribués en fonction de leur classement (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 3 pour le 4e, 2 pour le 5e et 1 pour le 6e), ce qui nous permettra à la fin de la saison d’élire le meilleur jeune de Ligue 1 et de connaître le successeur de Kylian Mbappé, que vous avez élu meilleur jeune du Championnat de France les deux dernières saisons.