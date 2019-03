Ligue 1 : pour vous, Kylian Mbappé (PSG) est le meilleur jeune du mois de février

Le patron se porte bien. Déjà en tête du classement, Kylian Mbappé a conforté son avance en remportant notre élection du meilleur jeune joueur de Ligue 1 du mois de février. Auteur de quatre buts en cinq matches de Championnat sur cette période, l'attaquant du PSG a récolté quelque 2400 voix dans notre consultation pour devancer Boubacar Camara (1200 voix) et Jonathan Ikoné (244 voix).

Au classement général, Mbappé compte désormais 14 longueurs d'avance sur son dauphin, le Lyonnais Houssem Aouar. Le duo composé de Rafael Leao et Camara se partage la 3e place, loin derrière.

Le classement général :

1 - Mbappé (PSG) 48 points

2 - Aouar (OL) 34 points

3 - Leão (Lille), Camara (OM) 12 points

5 - Sarr (Rennes) 10 points

6 - Bernardoni (Nîmes) 8 points

7 - Saint-Maximin (Nice) 7 points

8 - Diaby (PSG), Kamara (OM), Sissoko (Strasbourg) 6 points

11 - Kalu (Bordeaux), Sangaré (Toulouse), Cafaro (Reims), Ikoné (Lille) 4 points

Comment ça marche ? Chaque mois, la rédaction d’Eurosport.fr sélectionne six joueurs nés à partir du 1er janvier 1997 et les soumet à vos votes via Facebook. Des points leur sont attribués en fonction de leur classement (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 3 pour le 4e, 2 pour le 5e et 1 pour le 6e), ce qui nous permettra à la fin de la saison d’élire le meilleur jeune de Ligue 1 et de connaître le successeur de Kylian Mbappé, que vous avez élu meilleur jeune du Championnat de France les deux dernières saisons.