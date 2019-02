Ligue 1: Pour vous, Kylian Mbappé (PSG) est le meilleur joueur de la 25e journée (et du Championnat)

Il y a Kylian Mbappé et les autres. Vous avez élu l'attaquant du PSG meilleur joueur de la 25e journée de Ligue 1. Avec quelque 3500 voix, le champion du monde qui a offert la victoire à son club sur la pelouse de Saint-Etienne (0-1) d'une belle volée devance Mario Balotelli (2900 voix) et Nabil Fekir (1700 voix). Très en vue, Gelson Martins (1100 voix) et Téji Savanier (540 voix) complètent le Top 5.

Au classement général, Mbappé profite de sa nouvelle victoire pour un peu plus asseoir sa domination. L'ancienne pépite de l'AS Monaco compte désormais 78 points, soit 44 de plus que ses plus proches poursuivants, le duo composé de Florian Thauvin et Neymar ! Loin derrière, Balotelli fait son apparition dans le top 10, à la 8e place.

Le classement général :

1 - Kylian Mbappé (PSG) 78 points

2 - Neymar (PSG), Florian Thauvin (OM) 34 points

4 - Nicolas Pepé (LOSC) 27 points

5 - Edinson Cavani (PSG) 24 points

6 - Anthony Lopes (OL) 22 points

7 - Moussa Dembélé (OL) 20 points

8 - Mario Balotelli (Nice puis OM), Dimitri Payet (OM), Memphis Depay, Bertrand Traoré (OL) 16 points

12 - Angel Di Maria (PSG), Hatem Ben Arfa (Rennes) 15 points

Règlement : dix joueurs sont sélectionnés par la rédaction d’Eurosport.fr chaque journée et des points sont distribués aux cinq premiers (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 2 pour le 4e et 1 pour le 5e), ce qui nous permettra après 38 journées de décerner le trophée Eurosport.fr du meilleur joueur de la saison.