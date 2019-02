Ligue 1 : pour vous, Mario Balotelli (OM) est le meilleur joueur de la 24e journée

Pourquoi toujours lui ? Mario Balotelli s'est illustré vendredi lors de la victoire de l'Olympique de Marseille à Dijon (1-2) en inscrivant le premier but du club phocéen. Une prestation qui lui vaut le titre de meilleur joueur de la 24e journée de Ligue 1, décerné par vos soins. Avec 3600 voix, l'Italien devance le Monégasque Gelson Martins (2900 voix) et Hatem Ben Arfa (2800 voix) dans notre consultation. Walter Benitez (1700 voix) et Rafael Leão (935 voix) complètent le top 5.

Au classement général, ça ne bouge pas dans le Top 10. Kylian Mbappé, crédité de 68 unités, reste très largement devant avec le double de points comptés par ses plus proches poursuivants, Florian Thauvin et Neymar, 34 points. Ben Arfa remonte au 11e rang, à hauteur d'Angel Di Maria.

Le classement général :

1 - Kylian Mbappé (PSG) 68 points

2 - Neymar (PSG), Florian Thauvin (OM) 34 points

4 - Nicolas Pepé (LOSC) 27 points

5 - Edinson Cavani (PSG) 24 points

6 - Anthony Lopes (OL) 22 points

7 - Moussa Dembélé (OL) 20 points

8 - Dimitri Payet (OM), Memphis Depay, Bertrand Traoré (OL) 16 points

11 - Angel Di Maria (PSG), Hatem Ben Arfa (Rennes) 15 points

Règlement : dix joueurs sont sélectionnés par la rédaction d’Eurosport.fr chaque journée et des points sont distribués aux cinq premiers (10 pour le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour le 3e, 2 pour le 4e et 1 pour le 5e), ce qui nous permettra après 38 journées de décerner le trophée Eurosport.fr du meilleur joueur de la saison.