Plus qu’un jour à patienter et les vingt clubs de Ligue 1 (auxquels il faut ajouter ceux de Ligue 2) connaîtront leur calendrier complet pour la saison 2019-2020. La Ligue de football professionnel (LFP) dévoilera effectivement le programme des 38 journées de championnat ce vendredi 14 juin. Certaines dates ont cependant déjà été révélées par des quotidiens régionaux. Et il s’agit d’affiches particulièrement attendues par les supporters des équipes concernées.

A en croire les informations du Parisien, le PSG devrait ainsi recevoir l’Olympique de Marseille le 27 octobre, dans le cadre de la 11e journée. Les joueurs de Thomas Tuchel auront rendu visite à Lyon un mois plus tôt, le 22 septembre. Le Progrès précise pour sa part que Saint-Etienne devrait accueillir l’OL le 6 octobre, à l’occasion d’un derby qui s’annonce d’ores et déjà bouillant. A noter également que les Verts affronteront le champion de France en titre une semaine avant la trêve hivernale (15 décembre).

Les dates déjà connues (à confirmer vendredi) :

22 septembre (6e journée) : Lyon - PSG

6 octobre (9e journée) : Saint-Etienne - Lyon

27 octobre (11e journée) : PSG - Marseille

15 décembre (18e journée) : Saint-Etienne - PSG