Ligue 1 - PSG - Rennes (4-1) : Niang s'excuse avec Kehrer, Tuchel et Cavani remontés après l'arbitre

Thilo Kehrer peut s'estimer heureux. Victime d'un tacle très dangereux de Mbaye Niang, dimanche soir, lors de PSG - Rennes (4-1), l'international allemand est parvenu à se relever après de longues minutes. Le tout alors que sa cheville aurait pu être brisée par l'intervention de l'attaquant rennais. Pour cette vilaine faute, ce dernier s'en est sorti avec un carton... jaune. Et ce même après visionnage des images par Karim Abed, l'arbitre de la rencontre, alors interpellé par ses assistants vidéo.

Mbaye Niang, de son côté, a tenu à s'excuser de son geste. "Tacle mal maîtrisé ! Aucune intention de te faire mal, heureux de ne pas t'avoir blessé !!! Thilo Kehrer belle fin de saison et encore désolé !", écrit l'attaquant rennais via son compte Twitter. Le tout en s'adressant directement à Kehrer. Il avait déjà fait amende honorable à la mi-temps, interrogé par Canal+.

" On ne peut pas jouer comme ça ! "

Comme en témoignent les images de Canal, Thomas Tuchel était quant à lui furibond après cette décision contreversée de l'arbitre peu avant la mi-temps. " "Prenez leur mer** et rendez-leur ! Pourquoi on a le VAR ? Pourquoi on a ça ? S'il y a penalty, il n'y a pas penalty, s'il y a carton rouge, pas de carton rouge... Ce n'est plus la peine de regarder le VAR, c'est ridicule", lâchait le coach parisien en rentrant aux vestiaires.

Peu après, Edinson Cavani lui a emboîté le pas. "Avec la télé, vous arbitrez comme ça ? Ce n'est pas possible !", s'est insurgé le Matador dans les couloirs du Parc. Antero Henrique, le directeur sportif parisien, a lui aussi cherché à discuter avec Mr Abed lors de la pause : "Ce n'est pas possible de travailler comme ça. Je vous respecte mais ce n'est pas possible de travailler comme ça ! Carton rouge clair, impossible de comprendre. Carton rouge clair ! Tu dois protéger le jeu ! Impossible... On ne peut pas jouer comme ça !"