Le milieu de terrain du Paris SG Adrien Rabiot, à l'écart des terrains depuis mi-décembre, a été mis à pied jusqu'à fin mars par le club parisien, a-t-on appris jeudi, confirmant une information du quotidien sportif L'Equipe. "Adrien Rabiot a bien reçu une lettre de mise à pied à titre conservatoire", a confirmé à l'AFP une source proche du dossier, sans en préciser les motifs.

Antero Henrique : "Je trouve inacceptable l'attitude et le manque de professionnalisme"

Selon L'Equipe, Rabiot a été sanctionné par son club en raison d'une sortie en boîte de nuit au soir de l'élimination du PSG en 8e de finale de Ligue des champions contre Manchester United, la semaine passée. Mais aussi pour son "like" sur une vidéo de joie postée par l'ancien Mancunien Patrice Evra dans les travées du Parc des Princes.

"Je trouve inacceptable l'attitude et le manque de professionnalisme d'un joueur comme Adrien Rabiot envers le club, ses coéquipiers et ses supporters. Je rappelle que jusqu'au 30 juin 2019, il fait partie de notre effectif", avait fustigé le directeur sportif du PSG Antero Henrique sur RMC Sport, après la virée nocturne de son joueur.

" Tout va bien, je suis en pleine forme. Si je pouvais jouer… "

Le jeune milieu défensif, âgé de 23 ans, et son club formateur s'opposent dans une guerre froide depuis plus de trois mois et l'échec des négociations sur sa prolongation de contrat, synonyme de départ sans contrepartie financière pour le PSG cet été.

"Ce n'est pas moi qui ai choisi cette situation-là. Ce n'est pas un choix de ma part", a assuré Rabiot jeudi, à la chaîne Infosport +. "Moi, je suis à disposition. Tout va bien, je suis en pleine forme. Si je pouvais jouer... Mais la direction en a décidé autrement."

Interrogé par la chaîne d'information sportive sur son sentiment après l'élimination en huitième de finale du PSG, Rabiot a confié que la nouvelle désillusion européenne de son club lui faisait "mal".

"Je suis toujours joueur du club malgré ce qu'on peut dire. Je suis toujours sous contrat", a-t-il expliqué. "Je suis avec mes coéquipiers, bien sûr que c'est décevant. Parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça."