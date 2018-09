Ligue 1 - Rennes-Toulouse (1-1) : le VAR était en panne

Le système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) était en panne pendant le match Rennes-Toulouse (1-1), marqué notamment par un pénalty discutable, dimanche, a indiqué l'entraîneur de Toulouse Alain Casanova. À la 70e minute, l'arbitre Thomas Léonard avait désigné le point de pénalty après un tacle spectaculaire où Jean-Clair Todibo avait pris le ballon de M'Baye Niang mais aussi les jambes de l'attaquant rennais.

Le pénalty m'a semblé "très très sévère, malheureusement le VAR n'était pas opérationnel", a expliqué l'entraîneur toulousain Alain Casanova après le match. "Le quatrième arbitre est venu vers moi à une dizaine de minutes de la fin de la première période me disant que le VAR n'était pas opérationnel. On a été convoqué avec Sabri Lamouchi et les deux capitaines à la mi-temps pour nous le confirmer".

"Je pense que (l'arbitrage) a eu une vraie influence (...) Ça aurait pu nous coûter cher. Je suis un partisan du VAR mais depuis le début de saison il ne nous a pas du tout avantagé. Je ne demande pas à être avantagé, mais au moins un certain équilibre et ça n'a pas été du tout le cas jusqu'à maintenant", a poursuivi le coach du TFC. "Je crois que ce n'est pas la première fois que c'est un problème, mais ça se met en place depuis un mois et demi et je pense que ça demande des réglages et des adaptations", a-t-il conclu.