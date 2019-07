Léger contretemps dans le cadre de la cession de l'OGC Nice au milliardaire anglais Jim Ratcliffe. En effet, l'audience devant la Direction nationale de contrôle et de gestion a été reportée en raison de pièces manquantes au dossier, à une date encore non précisée. L'actuelle et la future direction de l'OGCN se rejetaient jeudi la cause de ce report, qui prolonge de fait la phase de transition à la tête du club, limitant sa marge de manœuvre sur le marché des transferts avant la reprise de la Ligue 1.

Simple quiproquo ?

Les premiers mettent en avant l'absence de dossier transmis au gendarme financier du foot ; les autres assurent que le club ne leur avait pas confirmé la date de ce rendez-vous, comme il est d'usage. Dans l'entourage de M. Ratcliffe, on précise cependant avoir pris les mesures pour remettre les pièces manquantes dès vendredi à la DNCG.

Une nouvelle date pour cette audience serait d'ores et déjà à l'étude entre la DNCG, le directeur financier de l'OGCN et des collaborateurs d'Ineos. Une visioconférence serait ainsi à l'étude entre les membres de l'instance de la Ligue de football professionnel, dont la session s'achevait officiellement ce jeudi, le club et le repreneur.

Après cette audience, la dernière étape pour Jim Ratcliffe sera le passage devant l'Autorité de la concurrence, à laquelle le dossier de rachat avait été soumis lundi. Les tiers ont jusqu'au 14 août pour déposer des observations sur ce projet de reprise.